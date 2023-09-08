EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çocukların oryantasyon sürecine destek

Başiskele Belediyesi, kentteki çocukların sosyal gelişimlerine destek vermek, okul kaygılarıyla baş etmelerini sağlamak amacıyla "Oryantasyon Sürecine Destek Atölyesi" düzenledi.

Çocukların oryantasyon sürecine destek

08 Eylül 2023 Cuma 13:17

Çocukların yeni eğitim ve öğretim sürecinde öğretmen ve arkadaşlarıyla daha sağlıklı iletişim kurabilmesi, yeni çevresiyle sosyalleşebilmelerini ve birçok konuda özgüven sahibi olabilmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen atölye Başiskele Çocuk Kütüphanesi’nde gerçekleştirildi. Psikolojik Danışman ve Rehberlik Uzmanı Nesrin Cinemre tarafından 5-7 yaş arası katılımcı çocuklara ve velilerine önemli bilgiler aktarıldı. Başiskele Belediyesi, "Oryantasyon Sürecine Destek Atölyesi" ile uzman eğitmenler eşliğinde çocukların sınıf seviyelerine göre gelişim özelliklerini keşfetmeyi ve çocukların nasıl destekleneceği konusundaki püf noktaları ailelerle paylaştı.





İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Bosna Hersek'e okul desteği Bosna Hersek'e okul desteği
CHP’li Çiler: Üniversite öğrencilerinin konaklama sorunu büyüyor CHP’li Çiler: Üniversite öğrencilerinin konaklama...
Otizm Spor ve Yaşam Evi’nde ilk eğitim sezonu başladı Otizm Spor ve Yaşam Evi’nde ilk eğitim sezonu...
Sınava İzmit Çınar Akademi ile hazırlanıp İTÜ’yü kazandı Sınava İzmit Çınar Akademi ile hazırlanıp İTÜ’yü...
Çayırova'da üniversiteye hazırlık kursu kayıtları devam ediyor Çayırova'da üniversiteye hazırlık kursu kayıtları...
Gerçeği aratmayan eğitim Gerçeği aratmayan eğitim
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Bosna Hersek'e okul desteği
Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) koordinesinde Başiskele Belediyesi ve Selçuklu Belediyesi destekleriyle...

Haberi Oku