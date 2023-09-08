Çocukların oryantasyon sürecine destek

Çocukların yeni eğitim ve öğretim sürecinde öğretmen ve arkadaşlarıyla daha sağlıklı iletişim kurabilmesi, yeni çevresiyle sosyalleşebilmelerini ve birçok konuda özgüven sahibi olabilmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen atölye Başiskele Çocuk Kütüphanesi’nde gerçekleştirildi. Psikolojik Danışman ve Rehberlik Uzmanı Nesrin Cinemre tarafından 5-7 yaş arası katılımcı çocuklara ve velilerine önemli bilgiler aktarıldı. Başiskele Belediyesi, "Oryantasyon Sürecine Destek Atölyesi" ile uzman eğitmenler eşliğinde çocukların sınıf seviyelerine göre gelişim özelliklerini keşfetmeyi ve çocukların nasıl destekleneceği konusundaki püf noktaları ailelerle paylaştı.









İHA