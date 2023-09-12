Darıca Karslılar Derneği eğitimcileri ağırladı

YAKLAŞIK 1.000 ÖĞRENCİYE KIRTASİYE MALZEMESİ
Darıca Karslılar Derneği Başkanı Ali Şen “Yaklaşık bin tane öğrencimizi kimseyi rencide etmeden okul müdürlerimiz sayesinde ilkokul 4. Sınıf öğrencilerine kalem, kalemlik, çanta, suluk, gibi kırtasiye malzemelerinden oluşan okul seti hediye edeceğiz. Okul müdürlerimize ve idarecilerine. Onlar da kendi belirledikleri öğrencilere okullar açıldığında dağıtacak” diye konuştu.
BIYIK’TAN TEŞEKKÜR
Programa katılan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise, okullara yapılan kırtasiye yardımından ötürü Darıca Karslılar Derneği Başkanı Ali Şen’e ve emeği geçen dernek yöneticilerine teşekkür etti.
DAVETLİLERE YÖRESEL LEZZETLER İKRAM EDİLDİ.
Gecede ozan Yavuz Aydemir tarafından davetlilere yöresel türküler ve şiirler okundu Davetlilere Kars mutfağına özgü “bişi, lavaş ekmek, çeçil peyniri, göğermiş peynir, bal, tereyağı, kete” ikarem edildi. (ÜMİT ÜLKER)