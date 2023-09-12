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Darıca’da yeni eğitim öğretim yılı törenle başladı

2023-2024 eğitim öğretim yılı, Darıca Şehit Cevher Dudayev Parkı’nda Atatürk Anıtı’na eğitimciler ve öğrencilerin birlikte katıldığı çelenk sunum töreniyle başladı.

Darıca'da yeni eğitim öğretim yılı törenle başladı

12 Eylül 2023 Salı 09:39



2023-2024 eğitim öğretim yılı, Darıca Şehit Cevher Dudayev Parkı’nda Atatürk Anıtı’na eğitimciler ve öğrencilerin birlikte katıldığı çelenk sunum töreniyle başladı. Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz tarafından Atatürk Anıtı’na önce çelenk sunumu gerçekleştirildi. Saygı duruşu bulunulup istiklal marşının okunmasından sonra Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz, velilerin de katıldığı programda yeni bir eğitim öğretim sezonuna başlandığını dile getirirken öğrencilerin yarına en iyi şekilde hazırlanacağını kaydetti. Daha sonra eğitimciler, öğretmenler birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. (ÜMİT ÜLKER)
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