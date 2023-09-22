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Doğa Ve Bilim Tutkunları Çınarlıdere’de Buluştu

8 ila 13 yaş arasındaki genç doğa ve bilim tutkunları Büyükşehir Bilim Merkezi’nin Derince Çınarlıdere’de düzenlediği Doğada Bilim etkinliğinde buluştu

Doğa Ve Bilim Tutkunları Çınarlıdere'de Buluştu

22 Eylül 2023 Cuma 15:47

 Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kocaeli Bilim Merkezi’nin Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlediği Doğada Bilim etkinliği, 17 Eylül Pazar günü Derince Çınarlıdere’de gerçekleşti. Çocukların doğaya ve bilime ilgisini artırmayı ve çevre bilincini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlik yoğun ilgi gördü. 

DOĞA ve ÇEVRE BİLİNCİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Kocaeli Bilim Merkezi’nin Doğada Bilim etkinliğine katılan 8 ila 13 yaş arası çocuklar doğayı korumak, çevreye duyarlılık kazandırmak ve doğadaki bilimi doğrudan gözlem yapabilecekleri uygulamalar ile keşfederek çeşitli atölye ve deneylerle birlikte deneyimleme fırsatı buldu.

ATÖLYE ETKLİNLİKLERİ

Çocuklar etkinlik boyunca bitkilerin yapısını ve hayvanların yaşam döngülerini öğrenerek Çınarlıdere ekosistemini tanıdılar. Katılımcılar alanda topladıkları yaprakları bir çözücü ile pigmentlerine ayrıştırıp, yaprakların içindeki farklı renkteki pigmentleri gözlemlediler. Atölye etkinliklerinin yanı sıra gün sonunda bilimsel soru yarışması aktiviteleri ile eğlenceli bir etkinlik gerçekleştirildi.


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