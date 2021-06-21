Edebi Hayat Okumaları Projesi’nde başarı onların

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl
üçüncüsü düzenlenen Bilenlere Selam Olsun “Edebi Hayat Okumaları” Projesi’nde dereceye giren öğrenci, öğretmen ve okullar belli oldu. Türk Edebiyatının iki önemli ismi Yunus Emre ve Mehmet Akif Ersoy’u gençlere tanıtmak amacıyla düzenlenen projede, ortaokul ve liseden 25’er öğrenci başarı gösterdi. Projede aynı şekilde 25 lise grup eğitmeni dereceye girmeye hak kazandı. Ayrıca üç ortaokul ve üç lise de dereceye giren okullar kategorisinde başarı elde etti.
DERECEYE GİRENLERİN LİSETESİ KOCAELİ.BEL.TR’DE
Edebi Hayat Okumaları Projesi’nde dereceye giren okul, öğrenci ve öğretmenlerin listesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi olan kocael.bel.tr adresi üzerinden yayınlanmaya başlandı.
BAŞARI ONLARIN
Öğrenciler proje kapsamında 12 Haziran Cumartesi günü Kocaeli’nin 12 ilçesinde ve eş zamanlı olarak sınava girdi. Öğrencilere, ‘’şirin konusu, yeri, zamanı, şahısları, olayları ve yazarın hayatı’’ gibi konular soruldu. Projede derece girenler daha önce ilan edildiği gibi 18 Haziran Cuma günü ilan edildi. Buna göre ortaokul ve liseden 25’er öğrenci başarı gösterdi. Projede aynı şekilde 25 lise grup eğitmeni dereceye girmeye hak kazandı.
DERECEYE GİREN ORTAOKUL VE LİSELER
Derince Fatih Ortaokulu, Körfez İgsaş Ortaokulu ve Darıca Şehit Hasan Kaya Kız İmam Hatip Lisesi bünyesindeki ortaokul, ortaokul kategorisinde dereceye girdi. Kartepe Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi, İzmit Şehit Özcan Kan Fen Lisesi ve İzmit Evliya Çelebi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ise lise kategorisinde başarı gösterdi.
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ALTIN HEDİYE EDİLECEK
Projede dereceye giren öğrenci, öğretmen ve okullar altın ile ödüllendirecek. Ortaokul ve lise gruplarındaki öğrenciye 2 tam altın; ikinciye 1 tam altın, üçüncüye 1 yarım altın hediye edilecek. 4 ila 25 dereceler arasındaki tüm öğrenciler ise 1 gram altın ile ödüllendirilecek. Projede, en yüksek puan alan grubun rehber öğretmenine 2 tam altın, ikinci olan grubun rehber öğretmenine 1 tam altın, üçüncü olan grubun rehber öğretmenine ise 1 yarım altın verilecek. Yine 4 ile 25. derece arasında yer alan grupların rehber öğretmenleri 1 gram altın alacak. Ayrıca ilk üçe giren okullara ‘’katılım belgesi+kitap seti+bilgisayar’’dan oluşan bir hediye seti verilecek.
Edebi Hayat Okumaları Projesi’nde dereceye giren öğrenci, öğretmen ve okulların listesi ise şöyle:
|
EDEBİ HAYAT OKUMALARI SINAV SONUÇLARI
|
DERECEYE GİREN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ
|
1
|
ASLI CEREN DEMİRBAŞ
|
KÖRFEZ
|
Körfezkent Emlak Konut Ortaokulu
|
2
|
ELİF KIZILTAŞ
|
GEBZE
|
Gebze Mesude İşman Ortaokulu
|
3
|
BERRA SAFRAN
|
ÇAYIROVA
|
İstiklal Ortaokulu
|
4
|
ZEYNEP GEÇİCİ
|
KÖRFEZ
|
Körfezkent Emlak Konut Ortaokulu
|
5
|
ZEHRA CEREN YENİ
|
KÖRFEZ
|
Körfezkent Emlak Konut Ortaokulu
|
6
|
NİHAL BETÜL ÇELİK
|
ÇAYIROVA
|
Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu
|
7
|
ZEYNEP AYGÜN
|
DERİNCE
|
Sırrıpaşa Ortaokulu
|
8
|
DEFNE AYAS
|
KÖRFEZ
|
Körfezkent Emlak Konut Ortaokulu
|
9
|
GÜLCE POLAT
|
KÖRFEZ
|
Körfezkent Emlak Konut Ortaokulu
|
10
|
EBRU GENÇ
|
KÖRFEZ
|
İgsaş Ortaokulu
|
11
|
FİRDEVS ÇAYCI
|
DARICA
|
Darıca Mehmet Akif Ortaokulu
|
12
|
EBRAR KARAKUZU
|
DERİNCE
|
Fatih Ortaokulu
|
13
|
DURU SENA TUNCA
|
GEBZE
|
Osmangazi Ortaokulu
|
14
|
RASİM EFE IŞIK
|
GEBZE
|
Gebze Mesude İşman Ortaokulu
|
15
|
HALİLCAN ÖZMEN
|
GEBZE
|
Dumlupınar İmam Hatip Ortaokulu
|
16
|
BERAT ALTINTAŞ
|
İZMİT
|
Şehit Selçuk Gökdağ Ortaokulu
|
17
|
CANSU GÖZEL
|
GEBZE
|
Gebze Mesude İşman Ortaokulu
|
18
|
EREN MUHAMMED YİĞİT
|
KÖRFEZ
|
İgsaş Ortaokulu
|
19
|
YUSUF ŞAHİN
|
GEBZE
|
Osmangazi Ortaokulu
|
20
|
TUĞBA KANGAL
|
Gebze
|
Fatih İmam Hatip Ortaokulu
|
21
|
YAZGÜLÜ AKBABA
|
KÖRFEZ
|
İgsaş Ortaokulu
|
22
|
TUANA ÇETİNKOZ
|
KÖRFEZ
|
İgsaş Ortaokulu
|
23
|
EDA KAYA
|
GEBZE
|
Gebze Mesude İşman Ortaokulu
|
24
|
KUDRET KARAKAYA
|
DARICA
|
Osmangazi İmam Hatip Ortaokulu
|
25
|
ESMANUR TUZLUCA
|
GEBZE
|
Gebze Mesude İşman Ortaokulu
|
DERECEYE GİREN LİSE ÖĞRENCİLERİ
|
1
|
YAVUZ SELİM ARSLAN
|
BAŞİSKELE
|
Kocaeli Anadolu Lisesi
|
2
|
ELİF ERDOĞAN
|
İZMİT
|
Kocaeli Fen Lisesi
|
3
|
NİSANUR SUBAŞI
|
KARTEPE
|
Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler
|
4
|
EYLÜL ŞEVVAL PEKTAŞ
|
KARTEPE
|
Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler
|
5
|
NİGAR NUR AYDIN
|
ÇAYIROVA
|
Şehit İlhan Küçüksolak Anadolu Lisesi
|
6
|
ZEYNEP ATAMAN
|
KARTEPE
|
Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler
|
7
|
SUDEM NUR FİDAN
|
KARTEPE
|
Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler
|
8
|
ZEHRA NEHİR DURAK
|
İZMİT
|
Muammer Dereli Fen Lisesi
|
9
|
İLAYDA DİCLE VAROL
|
KARTEPE
|
Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler
|
10
|
BURCU HAKSEVER
|
KARTEPE
|
Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler
|
11
|
SEMİH ÇAĞRI GÜNEŞ
|
KARTEPE
|
Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler
|
12
|
SUDENAZ ASLAN
|
ÇAYIROVA
|
Ertuğrul Kurdoğlu Anadolu Lisesi
|
13
|
RABİA ÜRAL
|
KARTEPE
|
Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler
|
14
|
SUDE POLAT
|
KARTEPE
|
Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler
|
15
|
ŞİMAL TÜRKYILMAZ
|
KARTEPE
|
Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler
|
16
|
BİLAL EFE ÇELİK
|
KÖRFEZ
|
Med Marine Tuncer Şen Fen Lisesi
|
17
|
RÜVEYDA GÜROL
|
ÇAYIROVA
|
Ertuğrul Kurdoğlu Anadolu Lisesi
|
18
|
ZEYNEP KOZMA
|
İZMİT
|
Şehit Özcan Kan Fen Lisesi
|
19
|
FATMA BURCU KILIÇ
|
İZMİT
|
Şehit Özcan Kan Fen Lisesi
|
20
|
ABDULLAH CAN KARABOĞA
|
KARTEPE
|
Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler
|
21
|
SERAY SUDE ÇELİK
|
KARTEPE
|
Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler
|
22
|
YUSUF TALHA TEKEREK
|
İZMİT
|
Şehit Özcan Kan Fen Lisesi
|
23
|
ŞEVVAL NAZ DİNÇ
|
GEBZE
|
Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi
|
24
|
MUSTAFA RÜZGAR
|
DERİNCE
|
19 Mayis Anadolu Lisesi
|
25
|
ENES ÇAĞLAYAN
|
GEBZE
|
Yücel Boru Fen Lisesi
|
DERECEYE GİREN EN YÜKSEK PUAN ALAN ORTAOKUL GRUP REHBER ÖĞRETMENİ
|
1
|
SEVİLAY ÖZDEMİR POLAT
|
KÖRFEZ
|
Körfezkent Emlak Konut Ortaokulu
|
2
|
ALİ ÇOŞKUN
|
GEBZE
|
Gebze Mesude İşman Ortaokulu
|
3
|
MAKBULE ERTAŞ
|
KÖRFEZ
|
İgsaş Ortaokulu
|
4
|
SEMRA KARAKAŞ COŞKUN
|
GEBZE
|
Osmangazi Ortaokulu
|
5
|
FUNDA BAYRAM
|
İZMİT
|
Şehit Selçuk Gökdağ Ortaokulu
|
6
|
SİNAN CANPOLAT
|
DARICA
|
Darıca Mehmet Akif Ortaokulu
|
7
|
SEVİNÇ KAYA
|
DERİNCE
|
Fatih Ortaokulu
|
8
|
BAHAR ALKAN
|
GEBZE
|
Dumlupınar İmam Hatip Ortaokulu
|
9
|
DÖNDÜ MACİT
|
DARICA
|
Darıca Mehmet Akif Ortaokulu
|
10
|
NEVZAT GÜÇYETMEZ
|
KÖRFEZ
|
İgsaş Ortaokulu
|
11
|
İMDAT KESKİN
|
ÇAYIROVA
|
İstiklal Ortaokulu
|
12
|
FATMA KORKMAZ TOSUN
|
DARICA
|
Şehit Hasan Kaya Kız Imam Hatip Lisesi b
|
13
|
ERHAN ASLANHAN
|
GEBZE
|
Gebze Emlak Konutları Ortaokulu
|
14
|
YAKUP DURSUN
|
Gebze
|
Mimar Sinan Ortaokulu
|
15
|
EBRU AKGÜN
|
GÖLCÜK
|
Değirmendere Uğur Mumcu Ortaokulu
|
16
|
TURAN ŞİMŞEK
|
KANDIRA
|
Kandira Anadolu İmam Hatip Lisesi BÜNYES
|
17
|
ASLAN SALTAOĞLU
|
DERİNCE
|
Sırrıpaşa Ortaokulu
|
18
|
YUSUF İTİK
|
KÖRFEZ
|
İgsaş Ortaokulu
|
19
|
ARZU YAMAN
|
KARTEPE
|
Hacı Halim Karslı Ortaokulu
|
20
|
SUZAN ÇOMAK
|
GEBZE
|
Gebze Muzaffer Altıntaş İmam Hatip Ortao
|
21
|
YÜCEL DEMİR
|
GEBZE
|
Gebze Emlak Konutları Ortaokulu
|
22
|
ENGİN ERDOĞAN
|
DARICA
|
Darıca Süreyya Yalçın Ortaokulu
|
23
|
AYTEN YAĞMUR
|
DARICA
|
Osmangazi İmam Hatip Ortaokulu
|
24
|
VİLDAN CANSIZ
|
GEBZE
|
Gebze Cumaköy Ortaokulu
|
25
|
HATİCE TİRYAKİOĞLU
|
GEBZE
|
Dumlupınar İmam Hatip Ortaokulu
|
DERECEYE GİREN EN YÜKSEK PUAN ALAN LİSE GRUP REHBER ÖĞRETMENİ
|
1
|
EKREM DİLCE
|
KARTEPE
|
Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler
|
2
|
ERDEM YILDIRIM
|
KARTEPE
|
Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler
|
3
|
ÖMER YILMAZ
|
KARTEPE
|
Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler
|
4
|
AHMET CINDIR
|
KARTEPE
|
Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler
|
5
|
MEHMET AKİF ZORA
|
KARTEPE
|
Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler
|
6
|
AYŞE ÖZEL
|
KÖRFEZ
|
Hereke Anadolu Lisesi
|
7
|
MENDERES KIR
|
İZMİT
|
Şehit Özcan Kan Fen Lisesi
|
8
|
KEVSER HÜLYA GÜNER
|
İZMİT
|
İzmit Evliya Çelebi Kız Anadolu İmam Hat
|
9
|
AHMET KARLI
|
ÇAYIROVA
|
Şehit İlhan Küçüksolak Anadolu Lisesi
|
10
|
HACER BULUN
|
İZMİT
|
24 Kasım Anadolu Lisesi
|
11
|
MUHAMMET ŞEHMUS ŞAHİN
|
GEBZE
|
Cumhuriyet Anadolu Lisesi
|
12
|
HALİL ÇOBAN
|
KARAMÜRSEL
|
Karamürsel Alp Anadolu Lisesi
|
13
|
YEŞEREN EZDİ
|
DARICA
|
Darıca Fen Lisesi
|
14
|
İPEK TELLİ
|
ÇAYIROVA
|
Şehit İlhan Küçüksolak Anadolu Lisesi
|
15
|
ÖMER KESKİNLİ
|
KÖRFEZ
|
Oruç Reis Anadolu Lisesi
|
16
|
ERSİN TOPÇU
|
DARICA
|
Şehit Edip Zengin Anadolu Lisesi
|
17
|
ABDULKADİR AVCI
|
İZMİT
|
Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip
|
18
|
AYŞEN ERDOĞAN
|
İZMİT
|
Cahit Elginkan Anadolu Lisesi
|
19
|
GÜLSÜM YELKEN
|
KÖRFEZ
|
Med Marine Tuncer Şen Fen Lisesi
|
20
|
DEMİRHAN ÖZDEMİR
|
KARTEPE
|
Pirelli Anadolu Lisesi
|
21
|
KADİR YILDIZ
|
Başiskele
|
Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi
|
22
|
SEVİNÇ ÜNAL
|
İZMİT
|
24 Kasım Anadolu Lisesi
|
23
|
HANDAN GÖZEK
|
İZMİT
|
Nuh Çimento Mesleki Ve Teknik Anadolu Li
|
24
|
PAKİZE ATEŞ KARA
|
KARAMÜRSEL
|
Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip L
|
25
|
YASEMİN ATİLLA
|
GEBZE
|
Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi
|
DERECEYE GİREN OKULLAR
|
|
ORTAOKUL
|
LİSE
|
1
|
Fatih Ortaokulu - DERİNCE
|
Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi - KARTEPE
|
2
|
İgsaş Ortaokulu - KÖRFEZ
|
Şehit Özcan Kan Fen Lisesi - İZMİT
|
3
|
Şehit Hasan Kaya Kız Imam Hatip Lisesi bünyesinde ortaokul - DARICA
|
İzmit Evliya Çelebi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi - İZMİT