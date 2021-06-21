Edebi Hayat Okumaları Projesi’nde başarı onların

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl

üçüncüsü düzenlenen Bilenlere Selam Olsun “Edebi Hayat Okumaları” Projesi’nde dereceye giren öğrenci, öğretmen ve okullar belli oldu. Türk Edebiyatının iki önemli ismi Yunus Emre ve Mehmet Akif Ersoy’u gençlere tanıtmak amacıyla düzenlenen projede, ortaokul ve liseden 25’er öğrenci başarı gösterdi. Projede aynı şekilde 25 lise grup eğitmeni dereceye girmeye hak kazandı. Ayrıca üç ortaokul ve üç lise de dereceye giren okullar kategorisinde başarı elde etti.

DERECEYE GİRENLERİN LİSETESİ KOCAELİ.BEL.TR’DE

Edebi Hayat Okumaları Projesi’nde dereceye giren okul, öğrenci ve öğretmenlerin listesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi olan kocael.bel.tr adresi üzerinden yayınlanmaya başlandı.

BAŞARI ONLARIN

Öğrenciler proje kapsamında 12 Haziran Cumartesi günü Kocaeli’nin 12 ilçesinde ve eş zamanlı olarak sınava girdi. Öğrencilere, ‘’şirin konusu, yeri, zamanı, şahısları, olayları ve yazarın hayatı’’ gibi konular soruldu. Projede derece girenler daha önce ilan edildiği gibi 18 Haziran Cuma günü ilan edildi. Buna göre ortaokul ve liseden 25’er öğrenci başarı gösterdi. Projede aynı şekilde 25 lise grup eğitmeni dereceye girmeye hak kazandı.

DERECEYE GİREN ORTAOKUL VE LİSELER

Derince Fatih Ortaokulu, Körfez İgsaş Ortaokulu ve Darıca Şehit Hasan Kaya Kız İmam Hatip Lisesi bünyesindeki ortaokul, ortaokul kategorisinde dereceye girdi. Kartepe Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi, İzmit Şehit Özcan Kan Fen Lisesi ve İzmit Evliya Çelebi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ise lise kategorisinde başarı gösterdi.

ALTIN HEDİYE EDİLECEK

Projede dereceye giren öğrenci, öğretmen ve okullar altın ile ödüllendirecek. Ortaokul ve lise gruplarındaki öğrenciye 2 tam altın; ikinciye 1 tam altın, üçüncüye 1 yarım altın hediye edilecek. 4 ila 25 dereceler arasındaki tüm öğrenciler ise 1 gram altın ile ödüllendirilecek. Projede, en yüksek puan alan grubun rehber öğretmenine 2 tam altın, ikinci olan grubun rehber öğretmenine 1 tam altın, üçüncü olan grubun rehber öğretmenine ise 1 yarım altın verilecek. Yine 4 ile 25. derece arasında yer alan grupların rehber öğretmenleri 1 gram altın alacak. Ayrıca ilk üçe giren okullara ‘’katılım belgesi+kitap seti+bilgisayar’’dan oluşan bir hediye seti verilecek.

Edebi Hayat Okumaları Projesi’nde dereceye giren öğrenci, öğretmen ve okulların listesi ise şöyle: