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Edebi Hayat Okumaları Projesi’nde başarı onların

Edebi Hayat Okumaları Projesi’nde dereceye giren öğrenci, öğretmen ve okullar belli oldu

Edebi Hayat Okumaları Projesi'nde başarı onların

21 Haziran 2021 Pazartesi 14:39

 

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl

üçüncüsü düzenlenen Bilenlere Selam Olsun “Edebi Hayat Okumaları” Projesi’nde dereceye giren öğrenci, öğretmen ve okullar belli oldu.  Türk Edebiyatının iki önemli ismi Yunus Emre ve Mehmet Akif Ersoy’u gençlere tanıtmak amacıyla düzenlenen projede, ortaokul ve liseden 25’er öğrenci başarı gösterdi. Projede aynı şekilde 25 lise grup eğitmeni dereceye girmeye hak kazandı. Ayrıca üç ortaokul ve üç lise de dereceye giren okullar kategorisinde başarı elde etti.

 

DERECEYE GİRENLERİN LİSETESİ KOCAELİ.BEL.TR’DE

Edebi Hayat Okumaları Projesi’nde dereceye giren okul, öğrenci ve öğretmenlerin listesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi olan kocael.bel.tr adresi üzerinden yayınlanmaya başlandı.

 

BAŞARI ONLARIN

Öğrenciler proje kapsamında 12 Haziran Cumartesi günü Kocaeli’nin 12 ilçesinde ve eş zamanlı olarak sınava girdi. Öğrencilere, ‘’şirin konusu, yeri, zamanı, şahısları, olayları ve yazarın hayatı’’ gibi konular soruldu. Projede derece girenler daha önce ilan edildiği gibi 18 Haziran Cuma günü ilan edildi. Buna göre ortaokul ve liseden 25’er öğrenci başarı gösterdi. Projede aynı şekilde 25 lise grup eğitmeni dereceye girmeye hak kazandı.

 

DERECEYE GİREN ORTAOKUL VE LİSELER

Derince Fatih Ortaokulu, Körfez İgsaş Ortaokulu ve Darıca Şehit Hasan Kaya Kız İmam Hatip Lisesi bünyesindeki ortaokul, ortaokul kategorisinde dereceye girdi. Kartepe Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi, İzmit Şehit Özcan Kan Fen Lisesi ve İzmit Evliya Çelebi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ise lise kategorisinde başarı gösterdi.

 

ALTIN HEDİYE EDİLECEK

Projede dereceye giren öğrenci, öğretmen ve okullar altın ile ödüllendirecek. Ortaokul ve lise gruplarındaki öğrenciye 2 tam altın;  ikinciye 1 tam altın, üçüncüye 1 yarım altın hediye edilecek. 4 ila 25 dereceler arasındaki tüm öğrenciler ise 1 gram altın ile ödüllendirilecek. Projede, en yüksek puan alan grubun rehber öğretmenine 2 tam altın, ikinci olan grubun rehber öğretmenine 1 tam altın, üçüncü olan grubun rehber öğretmenine ise 1 yarım altın verilecek. Yine 4 ile 25. derece arasında yer alan grupların rehber öğretmenleri 1 gram altın alacak. Ayrıca ilk üçe giren okullara ‘’katılım belgesi+kitap seti+bilgisayar’’dan oluşan bir hediye seti verilecek.

 

Edebi Hayat Okumaları Projesi’nde dereceye giren öğrenci, öğretmen ve okulların listesi ise şöyle:

 

 

EDEBİ HAYAT OKUMALARI SINAV SONUÇLARI

DERECEYE GİREN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ

1

ASLI CEREN DEMİRBAŞ

KÖRFEZ

Körfezkent Emlak Konut Ortaokulu

2

ELİF KIZILTAŞ

GEBZE

Gebze Mesude İşman Ortaokulu

3

BERRA SAFRAN

ÇAYIROVA

İstiklal Ortaokulu

4

ZEYNEP GEÇİCİ

KÖRFEZ

Körfezkent Emlak Konut Ortaokulu

5

ZEHRA CEREN YENİ

KÖRFEZ

Körfezkent Emlak Konut Ortaokulu

6

NİHAL BETÜL ÇELİK

ÇAYIROVA

Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu

7

ZEYNEP AYGÜN

DERİNCE

Sırrıpaşa Ortaokulu

8

DEFNE AYAS

KÖRFEZ

Körfezkent Emlak Konut Ortaokulu

9

GÜLCE POLAT

KÖRFEZ

Körfezkent Emlak Konut Ortaokulu

10

EBRU GENÇ

KÖRFEZ

İgsaş Ortaokulu

11

FİRDEVS ÇAYCI

DARICA

Darıca Mehmet Akif Ortaokulu

12

EBRAR KARAKUZU

DERİNCE

Fatih Ortaokulu

13

DURU SENA TUNCA

GEBZE

Osmangazi Ortaokulu

14

RASİM EFE IŞIK

GEBZE

Gebze Mesude İşman Ortaokulu

15

HALİLCAN ÖZMEN

GEBZE

Dumlupınar İmam Hatip Ortaokulu

16

BERAT ALTINTAŞ

İZMİT

Şehit Selçuk Gökdağ Ortaokulu

17

CANSU GÖZEL

GEBZE

Gebze Mesude İşman Ortaokulu

18

EREN MUHAMMED YİĞİT

KÖRFEZ

İgsaş Ortaokulu

19

YUSUF ŞAHİN

GEBZE

Osmangazi Ortaokulu

20

TUĞBA KANGAL

Gebze

Fatih İmam Hatip Ortaokulu

21

YAZGÜLÜ AKBABA

KÖRFEZ

İgsaş Ortaokulu

22

TUANA ÇETİNKOZ

KÖRFEZ

İgsaş Ortaokulu

23

EDA KAYA

GEBZE

Gebze Mesude İşman Ortaokulu

24

KUDRET KARAKAYA

DARICA

Osmangazi İmam Hatip Ortaokulu

25

ESMANUR TUZLUCA

GEBZE

Gebze Mesude İşman Ortaokulu

DERECEYE GİREN LİSE ÖĞRENCİLERİ

1

YAVUZ SELİM ARSLAN

BAŞİSKELE

Kocaeli Anadolu Lisesi

2

ELİF ERDOĞAN

İZMİT

Kocaeli Fen Lisesi

3

NİSANUR SUBAŞI

KARTEPE

Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler

4

EYLÜL ŞEVVAL PEKTAŞ

KARTEPE

Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler

5

NİGAR NUR AYDIN

ÇAYIROVA

Şehit İlhan Küçüksolak Anadolu Lisesi

6

ZEYNEP ATAMAN

KARTEPE

Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler

7

SUDEM NUR FİDAN

KARTEPE

Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler

8

ZEHRA NEHİR DURAK

İZMİT

Muammer Dereli Fen Lisesi

9

İLAYDA DİCLE VAROL

KARTEPE

Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler

10

BURCU HAKSEVER

KARTEPE

Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler

11

SEMİH ÇAĞRI GÜNEŞ

KARTEPE

Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler

12

SUDENAZ ASLAN

ÇAYIROVA

Ertuğrul Kurdoğlu Anadolu Lisesi

13

RABİA ÜRAL

KARTEPE

Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler

14

SUDE POLAT

KARTEPE

Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler

15

ŞİMAL TÜRKYILMAZ

KARTEPE

Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler

16

BİLAL EFE ÇELİK

KÖRFEZ

Med Marine Tuncer Şen Fen Lisesi

17

RÜVEYDA GÜROL

ÇAYIROVA

Ertuğrul Kurdoğlu Anadolu Lisesi

18

ZEYNEP KOZMA

İZMİT

Şehit Özcan Kan Fen Lisesi

19

FATMA BURCU KILIÇ

İZMİT

Şehit Özcan Kan Fen Lisesi

20

ABDULLAH CAN KARABOĞA

KARTEPE

Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler

21

SERAY SUDE ÇELİK

KARTEPE

Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler

22

YUSUF TALHA TEKEREK

İZMİT

Şehit Özcan Kan Fen Lisesi

23

ŞEVVAL NAZ DİNÇ

GEBZE

Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi

24

MUSTAFA RÜZGAR

DERİNCE

19 Mayis Anadolu Lisesi

25

ENES ÇAĞLAYAN

GEBZE

Yücel Boru Fen Lisesi

DERECEYE GİREN EN YÜKSEK PUAN ALAN ORTAOKUL  GRUP  REHBER ÖĞRETMENİ

1

SEVİLAY ÖZDEMİR POLAT

KÖRFEZ

Körfezkent Emlak Konut Ortaokulu

2

ALİ  ÇOŞKUN

GEBZE

Gebze Mesude İşman Ortaokulu

3

MAKBULE ERTAŞ

KÖRFEZ

İgsaş Ortaokulu

4

SEMRA KARAKAŞ COŞKUN

GEBZE

Osmangazi Ortaokulu

5

FUNDA BAYRAM

İZMİT

Şehit Selçuk Gökdağ Ortaokulu

6

SİNAN CANPOLAT

DARICA

Darıca Mehmet Akif Ortaokulu

7

SEVİNÇ KAYA

DERİNCE

Fatih Ortaokulu

8

BAHAR ALKAN

GEBZE

Dumlupınar İmam Hatip Ortaokulu

9

DÖNDÜ MACİT

DARICA

Darıca Mehmet Akif Ortaokulu

10

NEVZAT GÜÇYETMEZ

KÖRFEZ

İgsaş Ortaokulu

11

İMDAT KESKİN

ÇAYIROVA

İstiklal Ortaokulu

12

FATMA KORKMAZ TOSUN

DARICA

Şehit Hasan Kaya Kız Imam Hatip Lisesi b

13

ERHAN ASLANHAN

GEBZE

Gebze Emlak Konutları Ortaokulu

14

YAKUP DURSUN

Gebze

Mimar Sinan Ortaokulu

15

EBRU AKGÜN

GÖLCÜK

Değirmendere Uğur Mumcu Ortaokulu

16

TURAN ŞİMŞEK

KANDIRA

Kandira Anadolu İmam Hatip Lisesi BÜNYES

17

ASLAN SALTAOĞLU

DERİNCE

Sırrıpaşa Ortaokulu

18

YUSUF İTİK

KÖRFEZ

İgsaş Ortaokulu

19

ARZU YAMAN

KARTEPE

Hacı Halim Karslı Ortaokulu

20

SUZAN ÇOMAK

GEBZE

Gebze Muzaffer Altıntaş İmam Hatip Ortao

21

YÜCEL DEMİR

GEBZE

Gebze Emlak Konutları Ortaokulu

22

ENGİN ERDOĞAN

DARICA

Darıca Süreyya Yalçın Ortaokulu

23

AYTEN YAĞMUR

DARICA

Osmangazi İmam Hatip Ortaokulu

24

VİLDAN CANSIZ

GEBZE

Gebze Cumaköy Ortaokulu

25

HATİCE TİRYAKİOĞLU

GEBZE

Dumlupınar İmam Hatip Ortaokulu

DERECEYE GİREN EN YÜKSEK PUAN ALAN LİSE  GRUP  REHBER ÖĞRETMENİ

1

EKREM DİLCE

KARTEPE

Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler

2

ERDEM YILDIRIM

KARTEPE

Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler

3

ÖMER YILMAZ

KARTEPE

Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler

4

AHMET CINDIR

KARTEPE

Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler

5

MEHMET AKİF ZORA

KARTEPE

Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler

6

AYŞE ÖZEL

KÖRFEZ

Hereke Anadolu Lisesi

7

MENDERES KIR

İZMİT

Şehit Özcan Kan Fen Lisesi

8

KEVSER HÜLYA GÜNER

İZMİT

İzmit Evliya Çelebi Kız Anadolu İmam Hat

9

AHMET KARLI

ÇAYIROVA

Şehit İlhan Küçüksolak Anadolu Lisesi

10

HACER BULUN

İZMİT

24 Kasım Anadolu Lisesi

11

MUHAMMET ŞEHMUS ŞAHİN

GEBZE

Cumhuriyet Anadolu Lisesi

12

HALİL ÇOBAN

KARAMÜRSEL

Karamürsel Alp Anadolu Lisesi

13

YEŞEREN EZDİ

DARICA

Darıca Fen Lisesi

14

İPEK  TELLİ

ÇAYIROVA

Şehit İlhan Küçüksolak Anadolu Lisesi

15

ÖMER KESKİNLİ

KÖRFEZ

Oruç Reis Anadolu Lisesi

16

ERSİN TOPÇU

DARICA

Şehit Edip Zengin Anadolu Lisesi

17

ABDULKADİR AVCI

İZMİT

Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip

18

AYŞEN ERDOĞAN

İZMİT

Cahit Elginkan Anadolu Lisesi

19

GÜLSÜM YELKEN

KÖRFEZ

Med Marine Tuncer Şen Fen Lisesi

20

DEMİRHAN ÖZDEMİR

KARTEPE

Pirelli Anadolu Lisesi

21

KADİR  YILDIZ

Başiskele

Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi

22

SEVİNÇ ÜNAL

İZMİT

24 Kasım Anadolu Lisesi

23

HANDAN GÖZEK

İZMİT

Nuh Çimento Mesleki Ve Teknik Anadolu Li

24

PAKİZE ATEŞ KARA

KARAMÜRSEL

Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip L

25

YASEMİN ATİLLA

GEBZE

Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi

DERECEYE GİREN OKULLAR

 

ORTAOKUL

LİSE

1

Fatih Ortaokulu - DERİNCE

Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi - KARTEPE

2

İgsaş Ortaokulu - KÖRFEZ

Şehit Özcan Kan Fen Lisesi - İZMİT

3

Şehit Hasan Kaya Kız Imam Hatip Lisesi bünyesinde ortaokul - DARICA

İzmit Evliya Çelebi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi - İZMİT
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