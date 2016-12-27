EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

En Köklü Üniversite!

Valimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Üniversitesi Teknopark Anonim Şirketi’ni ziyaret etti.

En Köklü Üniversite!

27 Aralık 2016 Salı 21:36

Valimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kocaeli Sanayi Odasını Temsilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdülkadir Decdeli, Kocaeli Ticaret Odasını Temsilen Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Akif Şen tarafından karşılandı. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Sayın Valimize, Teknopark A.Ş. çalışmalarıyla ilgili brifing sundu.

 

Valimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu, Teknopark A.Ş.’de faaliyet gösteren firmaların çalışmalarını yerinde gezerek, yetkililerden bilgi aldı. Ziyaret sonunda Valimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu yaptığı konuşmasında; “Bugün Kocaeli Üniversitesi Teknoparkımızı ziyaret etmekten, değerli Rektörümüz Prof. Dr. Sadettin Hülagü ve bütün yönetici arkadaşlarımızdan İlimize ve Ülkemize güven artırıcı bilgiler almaktan son derece mutlu oldum.

 

Hepimiz biliyoruz ki, bilgi çağında bilgiye dayalı bilginin gelişmelerinin tanımladığı ekonomik sosyal toplumsal bütün gelişmeleri belirlediği bir dönemde yaşıyoruz. Bilgiyi yöneten geleceği yönetiyor ve yönlendiriyor. Bugün akıl ve akıllı ürünler segmentinde üretim yapanlar dünyanın ekonomik gelişimini, ekonomik değişimini belirlediği gibi en büyük pastayı da onlar alıyor.

 

Ülkemizi geleceğe taşırken, birliğimizi, beraberliğimizi ve ruhsal bütünlüğümüzü korurken ve şüphesiz ki ekonomik gelişmemizi sürdürülebilir kılmayı da amaçlıyoruz. Bu nokta da eğiten kurumsal yapı olarak Üniversitemizin ve üniversitelerin üreten sanayi ve üreten kesime çok sıkı ve yakın bir ilişki geliştirmesini, katma değeri yüksek ürün ve bilgi ekonomisine dönük, şüphesiz ki buluş, marka, tasarım ve inovativ gelişmelerin çoğalmasını arzuluyoruz.

 

Kocaeli Üniversitesi, Türkiye’nin en güçlü ve en köklü üniversitelerinden biri olmakla birlikte içinde bulunduğu eko sistem perspektifinde de bu anlamda öncülük ve modellik edecek çok önemli üstünlüklere sahip.

 

Türkiye’nin büyük yürüyüşüne çok önemli katkı derinlik ve zenginlik sunan Kocaeli’miz, özellikle sanayinin yeni segmentinde ve bilgiye dayalı üretim boyutunda Türkiye’de örnek ve model bir öncülük taşımak zorunda. Bu anlamda Teknoparkımızın bugün gündeminde olan projelerini gelecek hedeflemelerini paylaştık. Her geçen gün daha iyi ve güzele gidiyor, bu gidişi güçlendirmek, geliştirmek ve zenginleştirmek te bizim vazifemiz.

 

Ben burada gördüklerimden çok mutlu oldum. Daha iyisini ve ötesini hedeflemek noktasındaki kararlılığı da görmekten mutlu olduğunu” belirten Sayın Valimiz,  Bugüne kadar emekleri, katkı, gayret ve destekler için başta değerli rektöre, tüm yönetici ve sorumlu arkadaşlara ve burada üreten, burada çalışan tüm firma çalışanlarına teşekkür etti.

 Alaattin ARSOY

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
KUZEY MARMARA OTOYOLU İÇİN KOCAELİ BÖLGESİ KAMULAŞTIRILACAK PARSELLER KUZEY MARMARA OTOYOLU...
GEBZE'NİN SAHİBİ YOK MU? GEBZE'NİN SAHİBİ...
KAZA KAZA
Türkiye - İspanya (EURO 2016) Türkiye - İspanya...
Anahtar Kelimeler
GebzeGebze GazetesiçayırovaDaricaBelediyeKocaeliEğitim
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Akademi Lise Öğrencileriyle Buluşma! Akademi Lise Öğrencileriyle Buluşma!
Ömer Serdar gençlerle buluştu Ömer Serdar gençlerle buluştu
İLKÇEV'den KARABACAK 'a ziyaret İLKÇEV'den KARABACAK 'a ziyaret
Ömer Serdar gençlerle buluştu Ömer Serdar gençlerle buluştu
TÜBİTAK Ar-Ge'den Ücretsiz Proje Hazırlama Eğitimi! TÜBİTAK Ar-Ge'den Ücretsiz Proje Hazırlama Eğitimi!
Akademi Lise öğrencileri Hacettepe Üniversitesi’ni Tanıdı Akademi Lise öğrencileri Hacettepe Üniversitesi’ni...
Yukarı Çık

banner186

Akademi Lise Öğrencileriyle Buluşma!
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Akademi Lise öğrenci ve liderleri, Lider Eğitimi kapsamında alanında önemli...

Haberi Oku