En Köklü Üniversite!

Valimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kocaeli Sanayi Odasını Temsilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdülkadir Decdeli, Kocaeli Ticaret Odasını Temsilen Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Akif Şen tarafından karşılandı. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Sayın Valimize, Teknopark A.Ş. çalışmalarıyla ilgili brifing sundu.

Valimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu, Teknopark A.Ş.’de faaliyet gösteren firmaların çalışmalarını yerinde gezerek, yetkililerden bilgi aldı. Ziyaret sonunda Valimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu yaptığı konuşmasında; “Bugün Kocaeli Üniversitesi Teknoparkımızı ziyaret etmekten, değerli Rektörümüz Prof. Dr. Sadettin Hülagü ve bütün yönetici arkadaşlarımızdan İlimize ve Ülkemize güven artırıcı bilgiler almaktan son derece mutlu oldum.

Hepimiz biliyoruz ki, bilgi çağında bilgiye dayalı bilginin gelişmelerinin tanımladığı ekonomik sosyal toplumsal bütün gelişmeleri belirlediği bir dönemde yaşıyoruz. Bilgiyi yöneten geleceği yönetiyor ve yönlendiriyor. Bugün akıl ve akıllı ürünler segmentinde üretim yapanlar dünyanın ekonomik gelişimini, ekonomik değişimini belirlediği gibi en büyük pastayı da onlar alıyor.

Ülkemizi geleceğe taşırken, birliğimizi, beraberliğimizi ve ruhsal bütünlüğümüzü korurken ve şüphesiz ki ekonomik gelişmemizi sürdürülebilir kılmayı da amaçlıyoruz. Bu nokta da eğiten kurumsal yapı olarak Üniversitemizin ve üniversitelerin üreten sanayi ve üreten kesime çok sıkı ve yakın bir ilişki geliştirmesini, katma değeri yüksek ürün ve bilgi ekonomisine dönük, şüphesiz ki buluş, marka, tasarım ve inovativ gelişmelerin çoğalmasını arzuluyoruz.

Kocaeli Üniversitesi, Türkiye’nin en güçlü ve en köklü üniversitelerinden biri olmakla birlikte içinde bulunduğu eko sistem perspektifinde de bu anlamda öncülük ve modellik edecek çok önemli üstünlüklere sahip.

Türkiye’nin büyük yürüyüşüne çok önemli katkı derinlik ve zenginlik sunan Kocaeli’miz, özellikle sanayinin yeni segmentinde ve bilgiye dayalı üretim boyutunda Türkiye’de örnek ve model bir öncülük taşımak zorunda. Bu anlamda Teknoparkımızın bugün gündeminde olan projelerini gelecek hedeflemelerini paylaştık. Her geçen gün daha iyi ve güzele gidiyor, bu gidişi güçlendirmek, geliştirmek ve zenginleştirmek te bizim vazifemiz.

Ben burada gördüklerimden çok mutlu oldum. Daha iyisini ve ötesini hedeflemek noktasındaki kararlılığı da görmekten mutlu olduğunu” belirten Sayın Valimiz, Bugüne kadar emekleri, katkı, gayret ve destekler için başta değerli rektöre, tüm yönetici ve sorumlu arkadaşlara ve burada üreten, burada çalışan tüm firma çalışanlarına teşekkür etti.

Alaattin ARSOY