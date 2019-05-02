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Fen Bilimleri Olimpiyatı Ödülleri

Gebze Yücel Boru Fen Lisesi tarafından Kocaeli ili genelinde ilk defa gerçekleştirilen "Fen Bilimleri Olimpiyatı" ödülleri, törenle sahiplerini buldu.

Fen Bilimleri Olimpiyatı Ödülleri

02 Mayıs 2019 Perşembe 16:06

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Okulun Gökşen Mustafa Yücel Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törene, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Çelik, TÜBİTAK İdari ve Sosyal İşler Müdürü Halim Turgut, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, Darıca Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, TÜBİTAK ve Gebze Teknik Üniversitesi’nden akademisyenler, öğrenciler, okul müdürleri, danışman öğretmenler ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, yaptığı konuşmada, olimpiyat yarışması gerçekleştirmenin gereğine işaret ederek, bölgede böyle yoğun katılımlı etkinliklerin öğrencilere fayda sağlayacağını söyledi.

Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan ise bu tür organizasyonların ilçede artmasına her zaman öncülük edeceklerini belirterek, yarışmaların devamını getireceklerine olan inancını anlattı.

Kocaeli ili geneli resmi ve özel ortaokullardan başvuru yapan 321 öğrencinin 308’i yarışmaya katıldı.

Dereceye giren 13 öğrenciye ödülleri verildi.



AA
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