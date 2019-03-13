banner366
EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze Anadolu İHL'den anlamlı program

Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından 12 Mart İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif ERSOY’u anma programı düzenlendi.

Gebze Anadolu İHL'den anlamlı program

13 Mart 2019 Çarşamba 12:23

   İstiklâl Marşı’nın kabulünün 98. Yıldönümü Gebze Kültür Merkezi’nde, Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırlayıp sunduğu programla kutlandı. 

Gebze – Halkalı Banliyö Tren Hattı açılışı sebebiyle Gebze Kaymakamı Mustafa GÜLER’in katılamadığı programa Cumhuriyet Baş Savcısı Erdal KURUÇAY, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN, kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Programa çeşitli okullardan gelen öğrenci ve velilerin de yoğun ilgisi dikkati çekti.

Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından icra edilen müzik ve türküler eşliğinde Millî Mücadele ve istiklâl Marşı’nın kabulü sürecinin oratoryo sunumunun yağıldığı program izleyenler tarafından büyük bir beğeni ve coşkuyla karşılandı.

Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Dr. Ethem KARAÇOBAN; “Mehmet Akif’i ve İstiklâl Marşımızı anlamak ve yeni nesillerimize doğru bir şekilde anlatmak, eğitimciler olarak önemle üzerinde durmamız gereken hususlardandır. Gençlerimizin millî ve manevî değerlerimizi bilmeleri ve sahiplenmeleri; huzurlu yarınlarımızın temini bakımından önemli ve elzemdir. Bu çerçevede hazırladığımız anlamlı programdan emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi

Gebze İlçe Millî Eğitim Müdürü Şener DOĞAN; “ Kurtuluş Savaşı yıllarında Mehmet Akif ERSOY’un camilerde vaazlar vermek suretiyle halkı bilinçlendirme noktasında önemli bir rol oynadığını” belirterek, Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi idareci, öğretmen ve öğrencilerine teşekkür etti. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
GTÜ'ye Yeni Laboratuvar GTÜ'ye Yeni Laboratuvar
İMO'da İSG yönetmeliği semineri İMO'da İSG yönetmeliği semineri
Dur! Geçiş hakkı benim Dur! Geçiş hakkı benim
Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı'na Düzenleme Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı'na Düzenleme
Halk Eğitim 2019 yılı planlama toplantısı Halk Eğitim 2019 yılı planlama toplantısı
“Kılavuz Gençlik” Hız Kesmiyor! “Kılavuz Gençlik” Hız Kesmiyor!
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

GTÜ'ye Yeni Laboratuvar
GTÜ'de "Yüksek Hesaplamalı Araştırma Laboratuvarı" açıldı.

Haberi Oku