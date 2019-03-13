Gebze Anadolu İHL'den anlamlı program

Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından 12 Mart İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif ERSOY’u anma programı düzenlendi.

İstiklâl Marşı’nın kabulünün 98. Yıldönümü Gebze Kültür Merkezi’nde, Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırlayıp sunduğu programla kutlandı.

Gebze – Halkalı Banliyö Tren Hattı açılışı sebebiyle Gebze Kaymakamı Mustafa GÜLER’in katılamadığı programa Cumhuriyet Baş Savcısı Erdal KURUÇAY, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN, kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Programa çeşitli okullardan gelen öğrenci ve velilerin de yoğun ilgisi dikkati çekti.





Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından icra edilen müzik ve türküler eşliğinde Millî Mücadele ve istiklâl Marşı’nın kabulü sürecinin oratoryo sunumunun yağıldığı program izleyenler tarafından büyük bir beğeni ve coşkuyla karşılandı.





Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Dr. Ethem KARAÇOBAN; “Mehmet Akif’i ve İstiklâl Marşımızı anlamak ve yeni nesillerimize doğru bir şekilde anlatmak, eğitimciler olarak önemle üzerinde durmamız gereken hususlardandır. Gençlerimizin millî ve manevî değerlerimizi bilmeleri ve sahiplenmeleri; huzurlu yarınlarımızın temini bakımından önemli ve elzemdir. Bu çerçevede hazırladığımız anlamlı programdan emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi

Gebze İlçe Millî Eğitim Müdürü Şener DOĞAN; “ Kurtuluş Savaşı yıllarında Mehmet Akif ERSOY’un camilerde vaazlar vermek suretiyle halkı bilinçlendirme noktasında önemli bir rol oynadığını” belirterek, Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi idareci, öğretmen ve öğrencilerine teşekkür etti.