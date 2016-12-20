Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden Kreş ve Anaokulu Çalışması

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü ekipleri, Valilik Makamı oluruyla gerçekleştirilen ortak çalışmalarla yetkili idarelerden izin almadan açılan kreş, gündüz bakım evi ve anaokullarının kapatılmasını sağlıyor. Özel kreş, gündüz bakım evleri ve anaokullarının kuruluş ve işleyiş esaslarının belirlendiği yönetmeliğe göre yetkili idarelerde açılış izni onayı olmadan hizmete başlayan kuruluşların doğrudan kapatılması gerektiğini belirtiyor. Yönetmelik uyarınca çalışmalarla çocukların, denetlenebilir ve daha güvenli bir ortamda eğitim almaları hedefleniyor. Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü kreşlerin 0-6 yaş grubuna hitap ettiğini ve Aile ve sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı olduğunu, Anaokullarının ise 3-6 yaş grubuna hitap ettiğini ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olduğu bilgisini verdi.

Zabıta müdürlüğü yetkilileri, gerekli izinleri almadan açılmış ve denetlenmeyen kreş ve gündüz bakım evlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Alo 183, anaokulları için Milli Eğitim Bakanlığı’nın Alo 147 nolu telefonu arayarak bildiri lebileceğini vurguladı.