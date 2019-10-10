Gebze'de Eğitim ve Öğretim seferberliğine velilerde sahip çıkmalı

Millieğitim ve Belediye işbirliği ile 17 okul arsası oluştu 25 okul yapılacak

Türkiye’nin en hızlı gelişen ve büyüyen nüfusu hızla artan Gebze’de 129 resmi okulun sadece 4 tanesinde sınıf ortalamaları 40 ile 42 arasındadır.

Diğer 125 okulda sınıf mevcudu ortalamaları 20 ile 28 arasında olup Türkiye ortalaması seviyesindedir.

2017-2019 yılları arasında Gebze Belediyesi ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla 17 eğitim arsası oluşturulmuş olup 25 okul yapılabilecek duruma geldi. Belediyenin İmar uygulama çalışmaları sonuçlandığında bu sayı artacağı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Gebze’de 2017-2019 yılları arasında 11 okul inşaatı başlamış, bitenler olduğu gibi 2019 yılı sonunda bitecek olanlarda vardır. Gebze’de hâlihazırda 4 okul inşaatının ihalesi yapılmış ve yer teslimi aşamasına gelmesi önemli bir başarı.

2019-2020 eğitim öğretim dönemi için yatırım çalışmaları devam ediyor 2017-2018, 2018-2019 eğitim öğretim dönemlerinde öğrencileri hala hazırlamak ve belirli sorunlardan uzak tutmak için önemli projeler ortaya konuyor.

"SES VER" projesi bunlardan birtanesi; bu proje kapsamında 48 bin veliye 68 bin öğrenciye 286 gönüllü öğretmene ulaştı. Bütün köylerin gönüllü öğretmenleriyle ziyaret edilip önlemler alındı,kitap okuma kampanyalarıyla tüm öğrencilerin okuma bilinci oluşturan Gebze milli eğitimin okuma kampanyaları devam ediyor .Bu çalışmaların sonuçlarıyla,edinilen bilgiye göre 2017-2019 yılları arasında Okullardaki disiplin olaylarında ciddi azalmalar olduğu,Türkiye ortalamasının altına inmesi yarınlarımızın teminatı geleceğimiz olan öğrencilerimiz açısından sevindirici bir haber oldu.

Gebze milli eğitim tüm öğrencileri çağın gereklerine uygun, teknolojiyi bilen, üreten, ürettiğini kullanan nesiller yetiştirmek için özel çaba harcıyor

Mesleki eğitimde başarıyı artırmak için Gebze Kaymakamı önderliğinde GTÜ (Gebze Teknik Üniversitesi), GTO (Gebze Ticaret Odası), TÜBİTAK, bölgemizdeki OSB’ler, Bilişim Vadisi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde öğretmen ve idarecilerin katılımıyla Gebze Teknik Üniversitesinde mesleki eğitim çalıştayı yapılmış ve meslek lisesi tercihlerinde ciddi artış görülmüştür.

Gebze gibi nüfusun kalabalık olduğu, öğrenci sayısının her yıl 1700-2000 civarında artışın olduğu bir kentte eğitim öğretimin sorunsuz başlayıp devam etmesi başlı başına bir başarı olmakla birlikte, fiziki yapı ve nitelik sorununun en iyiye ulaşması için ekibimizle mesai mefhumunu gözetmeksizin çalışmaya devam eden eğitim camiasına velilerin de destek verip sahip çıkması gerekiyor.