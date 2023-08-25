Gerçeği aratmayan eğitim

Ulusal olarak AFAD tarafından hayata geçirilen Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde her ilde oluşturulan İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) çerçevesinde Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi tarafından, tüm kamu ve özel kurumların acil müdahale ekipleri ile vatandaşlara eğitim veriliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi (KOBİTEM) tarafından Ford Otosan İtfaiye teşkilatı personellerine eğitim verildi. Yangına müdahale teknikleri konulu eğitim 3 gün sürdü. Eğitimde yangın davranışı, söndürme maddeleri ve söndürme teknikleri, kişisel koruyucu donanım, kapalı ve dumanlı ortamlarda hareket tarzı, yangına müdahale teknik ile organizasyonu, ekip çalışması, akaryakıt yangınlarıyla mücadele başta olmak üzere birçok konuda teorik ve pratik bilgiler sunuldu. Büyükşehir İtfaiyesinin Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde bulunan itfaiye eğitim merkezinde düzenlenen eğitimlerde, gerçeğe uygun simülatörler kullanılarak, canlı bir biçimde yangın söndürme faaliyetleri gerçekleştirildi.

İHA