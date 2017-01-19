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GESMEK’te 2. dönem kayıtları başlıyor

Gebze Belediyesinin ücretsiz eğitim hizmeti Güzel Sanatlar ve Meslek Edindirme Kursları GESMEK’te ikinci dönem kayıtları başlıyor.

GESMEK'te 2. dönem kayıtları başlıyor

19 Ocak 2017 Perşembe 22:12


KAYIT YERLERİ

Gebze Belediyesi’nin ücretsiz eğitim hizmeti Güzel Sanatlar ve Meslek Edindirme Kursları GESMEK’te ikinci dönem kayıtları başlıyor. 23 Ocak Pazartesi günü başlayacak olan ikinci dönem kurs kayıtları 3 Şubat Cuma günü mesai bitiş saatine kadar devam edecek. Başvurular GESMEK merkez binası, İstasyon ve Beylikbağı bilim ve Sanat Merkezlerinde alınacak.

DERSLER 6 ŞUBAT’TA

Bilgisayar Kullanımı, Temel Muhasebe, Autocad, Solidworks, İngilizce 1. ve 2. kur, Osmanlıca 1. ve 2. kur, Arapça 1. ve 2. kur, 4-6 yaş çocuk eğitimi ve etkinlikleri ve işaret dilinde başvuruların alınacağı GESMEK’te ikinci dönem eğitimleri 6 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Başvuruların şahsen yapılacağı GESMEK kursları için 1 adet fotoğraf ve kimlik fotokopisi yeterli.

DETAYLI BİLGİ İÇİN: 644 33 78

Autocad kursları için teknik resim dersi görmüş olma ve bilgisayar kullanma sertifikası, solidworks kursları için ise autocad sertifikası olma şartı aranıyor. Autocad ve solidworks kurslarına kayıt yaptırmak isteyen vatandaşların istenilen belgeler ile kayıt yaptırmaları gerekmekte. Detaylı bilgi için GESMEK iletişim numarası 0262 644 33 78.

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GESMEK’te 2. Dönem Kayıtları Başlıyor
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