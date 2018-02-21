GTÜ Depem çalıştayı hazrlıkları

Başbakanlık AFAD Başkanlığı öncülüğünde 28 Şubat Sivil Savunma Günü ve 1-7 Mart Haftası dolayısıyla her yıl yapılan programlar bu yıl İlimizde hareketli geçecek.

AFAD Başkanlığının talebiyle çalışmalara başlayan Kocaeli AFAD İl Müdürlüğünce, okul eğitimleri ve AVM stant tanıtımları yanında bu yıl deprem farkındalık programlarının Üniversitelerimizde de yapılması için ortak program fikri geliştirildi. Kocaeli AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, bir süre önce Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü ve Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün’e yaptığı ziyaretlerde, Üniversitelerin ev sahipliğinde birer günlük Deprem Haftası programı önerisinde bulundu. Rektörlerin verdiği destekle başlayan Üniversitelerdeki hazırlık toplantıları tamamlandı ve çalıştayların detayları ortaya çıktı.

5 Mart Pazartesi günü Kocaeli Üniversitesinde ve 7 Mart Çarşamba günü Gebze Teknik Üniversitesinde yapılacak Deprem Çalıştaylarında bilim insanlarıyla uygulayıcı kurum temsilcileri biraraya gelerek sunumlar yapacak.



Kocaeli Üniversitesi Baki Komsuoğlu Kongre ve Kültür Merkezinde sabah 9.00 da başlayacak ilk Çalıştayın açılışına Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un katılması bekleniyor.

Kocaeli Üniversitesindeki Çalıştayda Üniversiteden Jeoloji, Jeofizik ve İnşaat Mühendisliği bölümlerinden öğretim üyeleri, Kocaeli AFAD’ın yönetici ve uzmanları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi temsilcisi sunumlar yapacak. Öğleden sonra KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü’nün moderatörlüğünde yapılacak panelde ise Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, AFAD Deprem Dairesi Başkanı Dr. Murat Nurlu, İSMEP Direktörü Dr. Kazım Gökhan Elgin, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ve Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş konuşmacı olarak katılacak ve teorik yaklaşımlar yanında pratikte karşılaşılan problemler ele alınmış olacak.

Program sonrasında ise İzmit Belediyesinin Cephanelik bölgesinde inşa ettiği Deprem Anma ve Farkındalık Müzesi ziyaret edilecek.



7 Mart Çarşamba günü Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Konferans Salonunda yapılacak Çalıştayda ise Üniversitenin İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık bölümlerinden öğretim üyeleri ve Kocaeli AFAD temsilcileri, afet sonrası arama ve destek çalışmalarında insan yönetimi, İlimizdeki afet hazırlık çalışmaları, afetlerde bilinmesi gerekenler ve KBRN farkındalığı konularında sunumlar yapacak.