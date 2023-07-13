GTÜ Dünyanın En İyi Genç Üniversiteleri Listesinde

Uluslararası üniversite derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından dünyanın en iyi genç üniversitelerinin açıklandığı 2023 THE Genç Üniversiteler Sıralamasında Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) 401-500 bandında yer aldı.



Söz konusu sıralamada dünya genelinde 50 yaşın altındaki yükseköğretim kurumları değerlendirmeye alınmaktadır. Üniversiteler; öğretim, araştırma, bilgi transferi ve uluslararası görünüm başlıkları altında belirlenen toplam 13 göstergeye göre değerlendirilmektedir.



Performans göstergeleri ise beş alanda gruplandırılmıştır: Öğretim (öğrenme ortamı); araştırma (hacim, gelir ve itibar); atıflar (araştırma etkisi); uluslararası görünüm (personel, öğrenciler ve araştırma) ve endüstri geliri (bilgi transferi).



