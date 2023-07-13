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GTÜ Dünyanın En İyi Genç Üniversiteleri Listesinde

Times Higher Education (THE) Dünyanın En İyi Genç Üniversiteleri Sıralaması Açıklandı GTÜ, THE Genç Üniversiteler Sıralaması 2023'te 401-500 bandında yer aldı.

GTÜ Dünyanın En İyi Genç Üniversiteleri Listesinde

13 Temmuz 2023 Perşembe 14:49

Uluslararası üniversite derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından dünyanın en iyi genç üniversitelerinin açıklandığı 2023 THE Genç Üniversiteler Sıralamasında Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) 401-500 bandında yer aldı.

Söz konusu sıralamada dünya genelinde 50 yaşın altındaki yükseköğretim kurumları değerlendirmeye alınmaktadır. Üniversiteler; öğretim, araştırma, bilgi transferi ve uluslararası görünüm başlıkları altında belirlenen toplam 13 göstergeye göre değerlendirilmektedir.

Performans göstergeleri ise beş alanda gruplandırılmıştır: Öğretim (öğrenme ortamı); araştırma (hacim, gelir ve itibar); atıflar (araştırma etkisi); uluslararası görünüm (personel, öğrenciler ve araştırma) ve endüstri geliri (bilgi transferi).

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