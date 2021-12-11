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GTÜ Harita Mühendisliği'nin Müsilaj Çalışmaları Ders Kitaplarında

GTÜ' nün Müsilaj Haritaları, Milli Eğitim Bakanlığının Orta Öğretim Genel Müdürlüğünce yayınlanan Coğrafya 9 kitabında yer aldı.

GTÜ Harita Mühendisliği'nin Müsilaj Çalışmaları Ders Kitaplarında

11 Aralık 2021 Cumartesi 18:39

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), Yıldız Teknik ve Manisa Celal Bayar Üniversitelerinden akademisyenlerin hazırladığı çalışma; Orta Öğretim Coğrafya 9 ders kitabında Doğal Sistemler ünitesinde Harita Okuryazarlığı, Haritacılığın Gelişimi başlıklı bölümde yer alan metinde yayınlandı. Marmara Denizi’ndeki deniz salyası (MÜSİLAJ) yayılım haritalarındaki bilgiler metinde yer alırken, bu konuda yapılan harita çalışmaları da görsel olarak öğrencilerin becerilerini geliştirmek için örnek gösterildi.

Hatırlanacağı üzere GTÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Harita Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu' nun yürütücülüğünde, müsilajın yayılımının ortaya çıkmasının ardından uydu görüntüleriyle İleri Uzaktan Algılama Teknolojileri Laboratuvarında analiz çalışmaları başlatılmış. Marmara Denizi'nde görülen müsilajın optik ve termal uydu görüntüleri kullanılarak yoğunluk ve zamansal değişim haritaları çıkarılmıştı. Ayrıca KAVZOĞLU, Türkiye Büyük Millet Meclisi Müsilaj Araştırma Komisyonuna ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Komisyonuna davet edilerek yapılan çalışmalar hakkında sunum ve bilgilendirme yapmıştı.





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