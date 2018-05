GTÜ Lisansüstü Programları Tanıtılıyor

Gebze Teknik Üniversitesi’nin lisansüstü programlarını akademisyenlere, öğrencilere, sanayi, özel sektör ve kamu kurum temsilcilerine tanıtmak amacı ile yapılan “ Lisansüstü Araştırmalar Sempozyumu ve Tanıtım Günleri 2018” programı açılış töreni ile başladı.



Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü(FBE) tarafından, GTÜ Teknoloji Transfer Ofisi katkılarıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve geleneksel olarak her bahar yarıyılının sonunda gerçekleştirilen “Lisansüstü Araştırmalar Sempozyumu ve Tanıtım Günleri" GTÜ Mimarlık Fakültesi etkinlik alanında başladı. 14-16 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan etkinlikte GTÜ' nün lisansüstü programlarının tanıtılması, lisansüstü öğrencilerinin tez konuları kapsamındaki proje fikirlerini veya yaptığı çalışmaları paylaşarak farkındalık oluşturması ve sektör temsilcileri ile işbirliğini sağlaması hedefleniyor. Bu kapsamda yapılan etkinliğin açılış törenine GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Babür Özçelik, GTÜ Genel Sekreter V. Doç. Dr. Abdurrahman Akyol, GTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Arif Çağdaş Aydınoğlu, ASELSAN Tekno. ve Strateji Yön. Gen. Müd. Yrd. Prof. Dr. Mehmet Çelik, akademisyenler, sanayi ve kamu kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler katıldı.



BÖLGESEL VE MİLLİ KALKINMA ÖNCELİĞİMİZ



Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan Lisansüstü Araştırmalar Sempozyumu ve Tanıtım Günleri açılış programında selamlama konuşmasını GTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Arif Çağdaş Aydınoğlu gerçekleştirdi. Aydınoğlu konuşmasında her yıl bahar döneminin sonunda öğrencilerin tez konularını ve proje fikirlerini sunmaları için ortam oluşturduklarını, etkinlikler boyunca da aralarına katılacak olan sanayi temsilcileri ile öğrencilerin bir araya gelmelerini böylelikle işbirliği ortamı kurduklarını söyledi. Aydınoğlu konuşmasında teknoloji üretmenin, disiplinler arası işbirliğinin sağlanmasının bilincinde ve yeni gelişin ihtiyaç duyulan alanlara yönelik etkinlikler kazanmak gerekliliğinde, bu ihtiyaçları karşılayacak nitelikte insan potansiyelini sağlamanın farkındalığında olduklarını belirtti. Üniversite olarak girişimci gençleri teşvik ederek daha çok inovasyon yapmayı hedeflediklerini ifade etti. Üniversite sanayi işbirliğinde somut adımlarla ilerlemek hedefinde yapılan tüm çalışmaların bölgesel ve milli kalkınmaya katkı sağlayacak şekilde olmasının öncelikleri arasında olduğunu söyleyen Aydınoğlu lisansüstü programlar hakkında şunları söyledi;



SEKTÖREL İHTİYAÇLARI KARŞILAMAKTAYIZ



“GTÜ, Araştırma Üniversitesi misyonu ile 4 enstitü bünyesinde lisansüstü faaliyetlerini yürütmekte olup, üniversite öğrencilerinin yarısı lisansüstü öğrencisinden oluşmaktadır. 14 Mayıs itibari ile lisansüstü başvuruları başlamıştır. Yetkin öğretim üyesi kadrosu ve altyapısı ile tezli yüksek lisans ve doktora programları kapsamında; İşletme, İktisat, Strateji, Bilgisayar Müh., Çevre Müh., Deprem ve Yapı Müh., Elektronik Müh., Fizik, Jeodezi ve Coğrafya Bilgi Teknolojileri, Kimya Müh., Kimya, Makine, Malzeme Bilimi ve Müh., Matematik, Mimarlık alanlarında, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Şehir Bölge Planlama alanlarında tezli yüksek lisans programına devam etmektedir. İki yıl önce Şişecam’ın desteği ile kurulmuş olan Cam Bilimi ve Teknolojisi, Metroloji, Siber Güvenlik yüksek lisans programları sektörlerin ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde bu sene itibari ile mezunlarını vermek üzeredir. Bilişim sistemleri tezsiz yüksek lisans, Mimarlık tezsiz lisans programı sektörlerin yetkin personel ihtiyacını karşılamak adına kurulmuş programlar arasındadır. Bu senede İnşaat Müh. II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programı yerel yönetim ve çeşitli iştiraklerden gelen talepleri karşılamak adına eğitimde rol almıştır. 2017-2018 güz döneminde Biyoinformatik ve Sistem Biyolojisi doktora programı açılmıştır. Türkiye ve üniversitemiz için benzersiz bir program olan; Kimyasal, Biyolojik Radyolojik, Nükleer (KBRN) Savunma programın öğrenci almaya başlamıştır.” dedi.



GTÜ’DE ÖNEMLİ GELİŞMELER VAR



GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Babür Özçelik etkinliğin hazırlanmasında katkısı olan akademisyen ve öğrencilere teşekkür ederek konuşmasına başladı. Özçelik yaptığı konuşmada GTÜ'de son üç yılda önemli ilerlemeler gerçekleştiğini belirterek şöyle sıraladı; “GTÜ, YÖK tarafından yapılan değerlendirmelerde Türkiye’de bulunan üniversiteler içinde 10 Araştırma Üniversitesinden biri olarak seçilme başarısını göstermiştir. GTÜ girişimcilik ve akademik performansı dikkate alındığında Türkiye üniversiteleri içinde 3. sırada yer alma başarısı göstermiştir. Geçtiğimiz nisan ayında Türkiye’de ilk defa bir sanayi fuarı üniversitede GTÜ kampüsü içinde gerçekleştirilmiş, fuarda Türkiye’nin öncü kuruluşları yer almıştır. GTÜ öğrenci kulüpleri tarafından yetkin etkinlikler her yıl düzenlenerek hem öğrencilerimize hem de GTÜ paydaşlarına önemli katkılar sağlanmaktadır. Geçtiğimiz günlerde GTÜ Girişimcilik Zirvesi girişimciliğe toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmak adına ülkemizin geç girişimci potansiyelini nicelik ve nitelik olarak geliştirmek amacı ile gerçekleştirilmiştir. Önemli bir gelişme ise GTÜ Kampüsü içinde Teknopark kurulması yasalaştırılmıştır."



GTÜ Rektör Yardımcısı Özçelik GTÜ bünyesinde 9 enstitü olduğunu belirterek, Fen ve Sosyal Bilimler Enstitülerinin lisansüstü eğitim verdiğini, Nano Teknoloji ve Biyoteknoloji Enstitülerinin hem lisansüstü eğitim hem de araştırma yaptığını, Bilişim Teknolojileri ve Enerji Teknolojileri Enstitülerinin araştırma ve proje çalışmaları yaptığını, Savunma Teknolojileri, Ulaşım Teknolojileri, Yer ve Deniz Bilimleri Enstitülerinin ise kurulma aşamasında olduğunu söyledi. Açılış konuşmalarının ardından oturumlarda sektörün öncü kuruluşlarının moderatörlüğünde lisansüstü çalışma ve proje konuları sözlü ve poster sunumlarla aktarıldı.