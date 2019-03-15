GTÜ Öğrencileri Ülkemizi Temsil Edecek

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Öğrenci Toplulukları olan Robotik ve Otomasyon Kulübü, Havacılık ve Uzay Kulübü üyesi öğrenciler ve mühendislik lisans- yüksek lisans öğrencilerinin oluşturduğu takımlar hazırladıkları projeler ile Amerikan Uzay Kurumu (AAS) ile Amerikan Uçak ve Uzay Enstitüsü’nün (AIAA) düzenlediği ve NASA’nın desteklediği CanSat Competition'da Türkiye'yi temsil etmek için yaptıkları başvuruda başarılı olarak yarışmaya katılmaya hak kazandılar. Dünyanın seçkin üniversitelerinden birçok takımın başvuruda bulunduğu yarışmada, "GTÜ öğrencilerinden oluşan GTU-SAT takımı, GTUHUKSAT-3A Model Uydu Takımı, GTÜ Phoenix Takımı 100’ün üzerinde takım arasından ön elemeyi geçerek 14-16 Haziran 2019 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde düzenlenecek yarışmada model uydularını gökyüzü ile buluşturacak.



Robotik ve Otomasyon Kulübü GTU-SAT Takımı, Havacılık ve Uzay Kulübü GTUHUKSAT-3A Model Uydu Takımı ve mühendislik lisans- yüksek lisans öğrencilerinin oluşturduğu GTÜ Phoenix Takımı yarışmanın ön eleme sonuçlarının açıklanmasının ardından sevinçlerini ilk olarak GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ile paylaştılar. GTÜ öğrencilerinin göstermiş olduğu performanstan dolayı memnuniyetini dile getiren Aslan, öğrencilerin bu unutulmaz deneyiminde yanlarında olacaklarını belirtti. Ülkemizin uzay çalışmalarında ileriki dönemlerde öğrencilerin bu becerilerine, azim ve kararlılıklarına büyük ihtiyaç olduğunu söyleyen Aslan, ülkemizi ve GTÜ’yü temsil edecek olan öğrencilere başarılar diledi.



3A Model Uydu Takımı



SAT Takımı









Phoenix Takımı





