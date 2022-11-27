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GTÜ ve Eti Maden Ar-Ge Birlikteliği

GTÜ ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında ülke kaynaklarının değerlendirilmesi ve ihtiyaçlarının ortaya konulmasına yönelik “Ar-Ge Odaklı İş Birliği Protokolü” imzalandı.

GTÜ ve Eti Maden Ar-Ge Birlikteliği

27 Kasım 2022 Pazar 21:43

 

Türkiye’nin önde gelen araştırma üniversitelerinden Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), önemli bir iş birliğine daha imza attı.  Türkiye'de bor mineralleri ve türevlerini çıkaran, kamuya ait madencilik ve kimya kurumu olan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ETİ MADEN) ile Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) odaklı yapılan iş birliği protokolü GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi Kırmızı Salon’da imzalandı. İmza törenine GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali MANTAR, Eti Maden Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Serkan KELEŞER, iki kurumun yöneticileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

 

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali MANTAR ve Eti Maden Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Serkan KELEŞER tarafından imzalanan protokol ile; kritik ve stratejik bir konumda olan Çevre ve Katı- Sıvı Atık Yönetimi, Enerji Verimliliği, Enerji Depolama Sistemleri, Proses Dizaynı ve Optimizasyonu, İleri Teknoloji Bor Bileşiklerinin Üretimi, Bor Ürünlerinin Kullanım Alanının Arttırılması, ETİ Maden’e Ait Sahalarda Bulunan Değerli Elementlerin Eldesi  gibi konular üzerinde iki kurum birlikte çalışmalar yürütecek.  Ülke kaynaklarının ve ihtiyaçlarının ortaya konulması ve değerlendirilmesine yönelik projeler gerçekleştirecek iş birliği ile bu konularda eğitimler verilerek, sektöre yönelik bilimsel etkinlikler de düzenlenecek. 

 

İmza töreninin ardından, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali MANTAR protokolden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ar -Ge’de Türkiye ve dünyada GTÜ’nün önemli bir noktada olduğunu ifade etti. Sıkıntılarla yapılan araştırmaların ülkenin faydasına dönüştüğünü görmenin mutluluk verici olduğunu söyleyen MANTAR, kurumlarla yapılan iş birliğinin arttırılarak devam edeceğini belirtti. Protokolün ekonomik ve yaygın değere dönüşecek çalışmalara imza atacağına inandığını söyledi.

 

MANTAR’ın konuşmasının ardından, Eti Maden Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Serkan KELEŞER, ‘'Geleceğe Doğru Yeni Bir Yolculuk, Borun Geleceğini Tasarlamaktan Bor ile Geleceği Tasarlamaya'' konulu bir sunum gerçekleştirdi. KELEŞER, sunumunda  Türkiye’nin bor rezervleri, Dünya bor piyasası, rakamlarla Türkiye’nin bor piyasasındaki yeri ve öneminden söz etti. Serkan KELEŞER, konuşmasının sonunda Eti Maden tarafından borun katma değeri yüksek ürünlere dönüştürüleceği yeni kurulan ve kurulma aşamasında olan işletmeleri tanıtarak söz konusu işletmelerde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. KELEŞER, sunum sonrası öğrencilerden gelen soruları cevapladı.




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Anahtar Kelimeler
GTÜEti MadenAr-ge
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