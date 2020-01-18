GTÜ'den Canlı Yayınla Tanıtım

Ulusal ve uluslararası üniversite derecelendirme kuruluşları tarafından yapılan araştırmalarda başarı grafiğini yükseltip en iyi üniversiteler sıralamasında yer alan Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), yurt dışından lisans ve lisansüstü öğrencilerinin ilgisini çekiyor. Üniversiteye yapılan çok sayıda bilgi edinme amaçlı mail ve telefonla başvuru sayısında yoğunluk yaşanması üzerine Dış İlişkiler Ofisi personeli harekete geçti. Belirlenen gün ve saatlerde yapılan canlı yayınlarda sanal ortamda bir araya gelen personel ve öğrenci adayları arasında görüntülü görüşme sağlanarak tanıtım yapılıyor.

Üniversite hakkında bilgi sahibi olmak isteyen ve GTÜ’de öğrenim görmek isteyen öğrenciler için tanıtıcı canlı yayınlar sayesinde aday öğrenciler sorularına yanıt buluyor.

Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörü Öğr. Gör. Mevlüdiye GÜZEL, Youtube İnternet sitesi üzerinden yapılan yayınlar bugüne kadar mail ya da telefon ile bilgi edinme amaçlı başvuruların artmasıyla adayların sorularını sosyal medya üzerinden cevaplamayı hedeflediklerini belirtti. Yayınlar İngilizce dilinde yapılırken aday öğrenciler sohbet bölümünden sorularını birebir canlı yayında sorma imkânı elde ediyor. Yayınların yapılacağı tarih ve saat bilgisi, GTÜ Dış İlişkiler Ofisi’nin sosyal medya hesaplardan duyuruluyor.