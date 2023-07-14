Harabe haldeki iş merkezi eğitim yuvası olacak

Gölcük Donanma Mahallesi Pazarlıdere Caddesi üzerinde yer alan Koray Aydın Parkı’nın altındaki kalıcı iş merkezi eğitim yuvası oluyor. Gölcük Belediyesi’nin girişimleri ve uzun yasal prosedürün tamamlanmasıyla, özel mülkiyette olan bağımsız bölümler üzerindeki tüm tedbir ve şerhlerin kaldırılması akabinde, kalıcı iş yerlerinin tümünün Maliye Hazinesi adına tapuda tescili işlemi tamamlandı. Akabinde de yine Gölcük Belediyesi’nin girişimleri neticesinde kalıcı iş merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsis edildi.





Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından teknik ve statik açıdan son derece sağlam olduğu belirlenen, 4800 metrekare kullanım alanı bulunan bina, yapılan ihale ile 12 derslikli ÖZ-DE-BİR Özel Eğitim Uygulama Okulu olacak. Binada yemekhane, spor alanları ve derslikler bulunacak.





Çalışmaları değerlendiren Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Kalıcı İş Merkezinin mahallemiz için sorun olmaktan çıkması, milli servetin korunması ve eğitime kazandırılmasında tüm emeği geçenlere teşekkür ederim. İlçemize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.





İHA