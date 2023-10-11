Hepsiburada’dan kız çocuklarına teknoloji, öz güven ve liderlik gelişimi eğitimi

Hepsiburada, cinsiyet eşitliği ve kadının güçlendirilmesi vizyonu doğrultusunda geçtiğimiz yıl başlattığı eğitim serisine bu sene de kız çocuklarının teknoloji alanında kendilerini geliştirmelerine destek olmak amacıyla devam etti. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’ne özel olarak kız çocuklarına yönelik düzenlenen “Teknoloji, Öz Güven ve Liderlik Gelişimi Eğitimi" programı, SistersLab - Bilim ve Teknolojide Kadın Derneği iş birliği ile “Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü Programı” kapsamında Cumhuriyetin 100. yılına özel 13-17 yaş aralığındaki afetten etkilenen 100 kız çocuğuna yönelik olarak hazırlandı.

Program kapsamında, teknoloji, öz güven ve liderlik gelişimi üzerine verilen eğitimlerle, kız çocuklarının geleceğin güçlü ve öz güvenli teknoloji liderleri olmaları hedeflendi.

Öz Güven ve Liderlik Eğitimi bölümünde, öz güvenin anlamı ve önemi, kişisel öz güveni artırmak için pratik teknikler ve egzersizler, liderlik kavramı ve temel liderlik özellikleri, ekip çalışması ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi gibi konular işlendi. Teknoloji Eğitimi bölümünde ise, temel kodlama kavramları ve programlamaya giriş, pratik kodlama örnekleri ve interaktif aktiviteler, kendi web sitemi tasarlıyorum gibi konular ele alındı.

Eğitimleri başarıyla tamamlayan öğrencilere katılım belgesi verildi

Şirketin, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlendirilmesi doğrultusunda verdiği eğitim programlarıyla kız çocuklarının teknoloji alanında kendilerini geliştirmelerine ve potansiyellerini ortaya çıkarmalarına katkı sağlamaya devam edeceği belirtildi.

İHA