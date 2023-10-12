Hürriyet'ten Kız Çocuklarına: “Hayallerinize Erişebileceğiniz Bir İzmit Hedefliyoruz“

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Dünya Kız Çocukları Günü etkinliği gerçekleştirildi. İZGİM’de yapılan programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı sporcuları Ezgi Manlacı, Gergena İvanova ve Jaime Nicole Nared katıldı.

Kız çocuklarının istedikleri bütün alanlarda başarılı olabileceğine dikkat çeken Başkan Hürriyet, "Dünya Kız Çocukları Gününüz kutlu olsun. Bugünlerin değerini bilin. Gün sizin gününüz. İzmit Belediyesi olarak kız çocuklarının hayallerine erişebildiği bir İzmit hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Başkan Hürriyet, öğrencilerin velileri ile de bir araya gelerek onlarla sohbet etti. Hürriyet, "Çocuklar, özellikle İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı’ndaki yabancı sporcularla çok güzel İngilizce konuştular. Sorulara özgüvenli bir şekilde cevap vermeleri çok kıymetliydi. Rabbim bütün kız çocuklarımıza sağlıklı ve başarılı gelecek nasip etsin. Ben de bir anne olarak çocuklarınızı desteklediğiniz için size şükranlarımı sunuyorum. Siyaset, makamlar gelip geçer. Önemli olan birbirimizin hayatından ufacık da olsa iz bırakabilmek. Bu anlamda bize düşen ne varsa yapmaya hazırız. İZGİM hem çocuklara hem kadınlara hitap ediyor. Çınar Akademimizde ücretsiz bir şekilde profesyonel eğitimle çocukları sınavlara hazırlıyoruz. Geçen yıl öğrencilerin yüzde 90’ı çok güzel üniversitelere yerleşti. Yunus Emre Kültür Merkezi’nde Çetin Emeç Kütüphanemiz ve Belsa Plaza’da Leyla Atakan Şehir Kütüphanemiz var" ifadelerini kullandı.

Programda çocuklar hem Başkan Hürriyet'e hem de sporculara merak ettikleri soruları sordu. Eğlenceli anlara sahne olan sohbet sonrası hatıra fotoğrafı çekildi. Fotoğraf çekimi sonrasında da Hürriyet ve sporcular çocuklara hediyelerini dağıttı.







İHA