banner945
EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Hürriyet'ten Kız Çocuklarına: “Hayallerinize Erişebileceğiniz Bir İzmit Hedefliyoruz“

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kız çocuklarıyla bir araya gelerek, çeşitli hediyeler verdi. Hürriyet, "İzmit Belediyesi olarak kız çocuklarının hayallerine erişebildiği bir İzmit hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Hürriyet'ten Kız Çocuklarına: 'Hayallerinize Erişebileceğiniz Bir İzmit Hedefliyoruz'

12 Ekim 2023 Perşembe 16:17

  İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Dünya Kız Çocukları Günü etkinliği gerçekleştirildi. İZGİM’de yapılan programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı sporcuları Ezgi Manlacı, Gergena İvanova ve Jaime Nicole Nared katıldı. 
  Kız çocuklarının istedikleri bütün alanlarda başarılı olabileceğine dikkat çeken Başkan Hürriyet, "Dünya Kız Çocukları Gününüz kutlu olsun. Bugünlerin değerini bilin. Gün sizin gününüz. İzmit Belediyesi olarak kız çocuklarının hayallerine erişebildiği bir İzmit hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. 
  Başkan Hürriyet, öğrencilerin velileri ile de bir araya gelerek onlarla sohbet etti. Hürriyet, "Çocuklar, özellikle İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı’ndaki yabancı sporcularla çok güzel İngilizce konuştular. Sorulara özgüvenli bir şekilde cevap vermeleri çok kıymetliydi. Rabbim bütün kız çocuklarımıza sağlıklı ve başarılı gelecek nasip etsin. Ben de bir anne olarak çocuklarınızı desteklediğiniz için size şükranlarımı sunuyorum. Siyaset, makamlar gelip geçer. Önemli olan birbirimizin hayatından ufacık da olsa iz bırakabilmek. Bu anlamda bize düşen ne varsa yapmaya hazırız. İZGİM hem çocuklara hem kadınlara hitap ediyor. Çınar Akademimizde ücretsiz bir şekilde profesyonel eğitimle çocukları sınavlara hazırlıyoruz. Geçen yıl öğrencilerin yüzde 90’ı çok güzel üniversitelere yerleşti. Yunus Emre Kültür Merkezi’nde Çetin Emeç Kütüphanemiz ve Belsa Plaza’da Leyla Atakan Şehir Kütüphanemiz var" ifadelerini kullandı. 
  Programda çocuklar hem Başkan Hürriyet'e hem de sporculara merak ettikleri soruları sordu. Eğlenceli anlara sahne olan sohbet sonrası hatıra fotoğrafı çekildi. Fotoğraf çekimi sonrasında da Hürriyet ve sporcular çocuklara hediyelerini dağıttı. 
                 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Bakan Tekin’den ‘ara tatil’ açıklaması! Bakan Tekin’den ‘ara tatil’ açıklaması!
Hepsiburada’dan kız çocuklarına teknoloji, öz güven ve liderlik gelişimi eğitimi Hepsiburada’dan kız çocuklarına teknoloji, öz...
Bilgievleri’nde öğrenciler çok mutlu Bilgievleri’nde öğrenciler çok mutlu
Gölcüklü öğrenciler prefabrik binada eğitime başladı Gölcüklü öğrenciler prefabrik binada eğitime...
Başkan Bıyık, YKS hazırlık öğrencilerine başarılar diledi Başkan Bıyık, YKS hazırlık öğrencilerine başarılar...
Çiftçi, “En doğru yatırım eğitime yapılan yatırımdır” Çiftçi, “En doğru yatırım eğitime yapılan...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Bakan Tekin’den ‘ara tatil’ açıklaması!
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kendisine yöneltilen “Ara tatiller kaldırılacak mı?” sorusunu “Velilerden...

Haberi Oku