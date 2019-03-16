İZAYDAŞ 46.Dönem Mezunlarını Verdi

Sektöre yeni adım atacak olan üniversite öğrencileriyle tecrübe ve birikimlerini paylaşan İZAYDAŞ, eğitim çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. İZAYDAŞ Akademi 46. Döneminde Kocaeli Üniversitesi’nden Çevre Mühendisliği öğrencilerini ağırladı.



Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği öğrencilerinden oluşan 34 kişilik grup, konusunda uzman şirket yöneticilerinden teorik ve pratik eğitim aldı. Atık yönetiminin tüm aşamalarını öğrenme imkânı bulan 46. dönem İZAYDAŞ Akademi öğrencileri eğitim sonunda katılım sertifikalarını aldı. Sertifika törenine birim müdürleri, uzman eğitmenler ve akademi katılımcıları hazır bulundu.



Sertifika töreninde İZAYDAŞ Teknik Hizmetler Müdürü Salih Deveci, kurumun yetkilileri İZAYDAŞ Akademi aracılığıyla özellikle sektöre adım atacak üniversitelilerle paylaşmayı çok önemsediklerini kaydetti. Bu tarz eğitim programlarının faydalarını ileride çalışma hayatında göreceklerini kaydeden Deveci, pratikte işe yarar bilgileri öğrenmenin kendilerine çok şey katacağını belirtti.

“KENDİNİZİ DONATIN”

İZAYDAŞ yetkilileri” Kendinizi mesleki anlamda çeşitli eğitim belgeleri ile donatmanız gerekir. Bütün bunların yanında ülkemize ve değerlerimize sahip çıkmanız çok önemli. Unutmayın bu vatan size emanet, ona göre çalışın, çaba gösterin” ifadelerini kullandı.

“EKSİĞİMİZ TAMAMLANDI”

Üniversiteli stajyer öğrenciler de, eğitimlerin beklediklerinden çok daha iyi geçtiğini, İZAYDAŞ’taki uzman çalışanlar tarafından verilen eğitimde uygulamaları yerinde görmelerinin mesleki anlamda kendilerine çok yarar sağlayacağını ifade etti. Öğrenciler ayrıca “En büyük eksiğimiz teori ile uygulamayı birleştirememekti. Ancak İZAYDAŞ Akademi bu eksiğimizi tamamladı” diyerek ortak görüş belirtti.

AKADEMİ KONULARI

Daha sonra Akademi öğrencilerine katılım sertifikaları verildi ve hatıra fotoğrafı çektirildi. İki gün süren eğitim programında İZAYDAŞ genel tanıtımı, iş sağlığı ve güvenliği, atık yönetimine giriş ve atık hiyerarşisi, çevre mevzuatı, atıkların sınıflandırılması, atık kabul kriterleri, atıkların taşınması, atık beyan sistemi, tıbbi atık yönetimi, düzenli depolama saha işletimi, çevre ölçüm ve analiz yöntemleri, tehlikeli atıkların geri kazanılması ve bertaraf yöntemleri dersleri işlendi. Akademi öğrencileri ayrıca tesis içinde teknik incelemelerde bulundu.