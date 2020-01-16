İzmirli öğrencilerden Kocaeli araştırması

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencileri “Planlama Projesi V” dersleri kapsamında, Kocaeli’yi bir hafta boyunca inceledi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il dışından gelen taleplere de destek oluyor. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 4. Sınıf öğrencileri “Planlama Projesi V” dersi kapsamında konu olarak Kocaeli’yi seçti. 2019 Eylül ayında Kocaeli’ye gelen öğretim üyeleri ve 35 öğrenci, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı personelleri eşliğinde ile şehir genelindeki projeleri inceledi. Öğrenciler konusu Kocaeli olan proje sunumlarını, İzmir’de jüri huzurunda gerçekleştirdi.

1 HAFTA BOYUNCA KOCAELİ’DEKİ PROJELERİ GEZDİLER

Planlama çalışmaları kapsamında Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Sibel Ecemiş Kılıç, Doç. Dr. Mercan Efe Güney ve Araştırma Görevlisi Senem Tezcan eşliğinde 35 öğrenci Kocaeli’ye geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Osman Günler, Şehir Planlama Şube Müdürü Rahmi Tümpalay, Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği Şube Müdürü Volkan Şenel’in sunumları ile kente ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldı. Öğrenciler 1 hafta boyunca İzmit Tarih Koridoru, Gebze Eskihisar ve Çoban Mustafa Paşa Camii, Kandıra Kerpe, Cebeci ve Kefken Mahalleleri, Pembe Kayalıklar Arkeolojik ve Doğal Sit alanları gezdirilerek, bilgilendirme yapıldı. Öğrenciler gezi boyunca gözlem ve inceleme çalışmalarını gerçekleştirdi.

PROJE KONULARINI İZMİR’DE SUNDULAR

Kocaeli’de gerçekleştirdikleri incelemelerden sonra proje çalışmalarını tamamlayan öğrenciler, 28-29 Aralık 2019 tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsünde jüri karşısına çıktı. Gerçekleşen Jüri toplantısında öğrenciler gruplar halinde “Lojistik Kent – Kocaeli”, “Afete Duyarlı Planlama Yaklaşımı – Kocaeli”, “Turizm Kenti – Kocaeli” ve Dirençli Kent – Kocaeli” konuları hakkında çalışmalarını sundular. Prof. Dr. Sibel Ecemiş Kılıç, Doç. Dr. Mercan Efe Güney, Doç. Dr. Hayat Zengin Çelik ve Doç. Dr. Hilmi Evren Erden’in yer aldığı jüri toplantısına misafir jüri olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Osman Günler, Şehir Planlama Şube Müdürü Rahmi Tümpalay ve Şehir Plancısı Tülay Temelli de katıldı.

ÇALIŞMALAR KİTAP OLARAK BASILACAK

Bilime ve bilimsel çalışmalara desteğini her zaman sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencilerine desteğini sürdürecek. Kocaeli’ye farklı bir bakış acısı ile hazırlanan ve kente olumlu katkılar sağlayacağı düşünülen proje çalışmaları, kitap olarak da basılacak.