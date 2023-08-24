İzmit Çınar Akademi mezunları üniversiteli oldu

İzmit Belediyesi'nin eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla kurduğu Çınar Akademi ilk mezunlarını verdi. Alanında uzman eğitim kadrosuyla eğitim veren İzmit Çınar Akademi’den mezun olan öğrenciler, üniversitelere yerleşme hakkı kazandı. Açıklanan YKS sonuçlarının ardından İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi gibi kurumlara yerleşen öğrenciler, İzmit Çınar Akademiyi gururlandırmayı başardı. Çınar Akademiden yayınlanan açıklamada; “İlk yılda ulaşılan muhteşem sonuçlar, gelecek yıllardaki başarılarımıza ışık tutacaktır. 2022-2023 eğitim-öğretim yılında kurumumuzda eğitim gören, üniversite kazanan bütün öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Sizler gelecek nesle ışık tutan neferlersiniz. Yolunuz açık olsun" ifadelerini kullandı.

İHA