Kocaeli’de 49 Okula Birden Yeni Müdür!

275 MÜDÜR YARDIMCISI
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yayınlanan listede aynı zamanda, 11 müdür başyardımcısı ve 275 müdür yardımcısı kadroları da açıklandı. Açıklana listede, 4 veya 8 yıllık görev süresi sona eren kurum müdürlükleri ve proje okullarının dahil olmadığı belirtildi.
İşte 4 ilçede görev süresi dolan okulların listeleri;
Çayırova Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe, Darıca Darıca Barbaros İlkokulu, Darıca Bilim ve Sanat Merkezi , Darıca Yunus Emre İlkokulu, Dilovası Can Gülmen İlkokulu, Çerkeşli Nuh Çimento Ortaokulu Dilovası Şerife Bacı Anaokulu , Dilovası Hacı Seyit Taşan İlkokulu, Dilovası Köseler İlkokulu , Dilovası Nene Hatun Anaokulu, Dilovası Şehit İzzettin İnceoğlu İlkokulu, Gebze Adalet Anaokulu. Gebze Anaokulu , Gebze Emlak Konutları Ortaokulu , Gebze Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe , Gebze Süleyman Demirel Anadolu Lisesi, Gebze Hürriyet Ortaokulu, Kargalı Ortaokulu, Gebze Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu , Gebze Ziya Gökalp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi