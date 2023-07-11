Kocaeli’de 49 Okula Birden Yeni Müdür!

Gebze, Dilovası, Darıca ve Çayırova’nın yer aldığı Batı Yakasında 20 okulda müdürlerin görev süreleri dolmuş durumda. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, görev sürelerini dolduran okul müdürlerinin yerine 49 yeni müdür arıyor.

275 MÜDÜR YARDIMCISI

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yayınlanan listede aynı zamanda, 11 müdür başyardımcısı ve 275 müdür yardımcısı kadroları da açıklandı. Açıklana listede, 4 veya 8 yıllık görev süresi sona eren kurum müdürlükleri ve proje okullarının dahil olmadığı belirtildi.

İşte 4 ilçede görev süresi dolan okulların listeleri;

Çayırova Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe, Darıca Darıca Barbaros İlkokulu, Darıca Bilim ve Sanat Merkezi , Darıca Yunus Emre İlkokulu, Dilovası Can Gülmen İlkokulu, Çerkeşli Nuh Çimento Ortaokulu Dilovası Şerife Bacı Anaokulu , Dilovası Hacı Seyit Taşan İlkokulu, Dilovası Köseler İlkokulu , Dilovası Nene Hatun Anaokulu, Dilovası Şehit İzzettin İnceoğlu İlkokulu, Gebze Adalet Anaokulu. Gebze Anaokulu , Gebze Emlak Konutları Ortaokulu , Gebze Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe , Gebze Süleyman Demirel Anadolu Lisesi, Gebze Hürriyet Ortaokulu, Kargalı Ortaokulu, Gebze Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu , Gebze Ziya Gökalp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi