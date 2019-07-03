Kocaeli’de 703 okul yöneticisi atandı

Kocaeli'de 2019 yılı itibariyle 4 yıllık görev süresi dolan okul yöneticileri yeniden görevlendirildi. Müdür ve Müdür Yardımcılığı görevlendirmeleri yönetmeliği kapsamında Kocaeli’de 703 okul yöneticisinin ataması yapıldı. Yaklaşık 200 müdür yardımcısı, 50 müdür kadrosu boş kalırken, boş kadrolar için sınav süreci devreye girecek.

İlimizde 2019 yılı itibariyle 4 yıllık görev süresi dolan okul yöneticileri yeniden görevlendirildi. İl genelinde 337 okul müdürü, 366 da müdür yardımcısı olmak üzere toplam 703 yöneticinin görevlendirilmesi yapıldı. Görevlendirilen isimler hemen işbaşı yapacaklar.





BOŞ KADROLAR İÇİN SINAV

Yaklaşık 200 müdür yardımcısı, 50 müdür kadrosu boş kaldı. Boş kalan kadrolar için sınav süreci devreye girecek. Bu kadrolar için belirlenecek isimler sınav sonucuna bağlı olarak sözlü sınava davet edilecek. 200 kişilik müdür yardımcılığı için 600, 50 kişilik müdürlük görevi için de 150 kişi mülakata alınacak.



PUANA GÖRE GÖREVLENDİRME