Kocaeli’de 703 okul yöneticisi atandı

BOŞ KADROLAR İÇİN SINAV
Yaklaşık 200 müdür yardımcısı, 50 müdür kadrosu boş kaldı. Boş kalan kadrolar için sınav süreci devreye girecek. Bu kadrolar için belirlenecek isimler sınav sonucuna bağlı olarak sözlü sınava davet edilecek. 200 kişilik müdür yardımcılığı için 600, 50 kişilik müdürlük görevi için de 150 kişi mülakata alınacak.
PUANA GÖRE GÖREVLENDİRME
2019 Yılı Yeniden Yönetici Görevlendirme Kapsamında Kurum Müdür/Müdür Yardımcılıkları Tercih Sonuçları
http://kocaeli.meb.gov.tr/snc_md2019/login.aspx?fbclid=IwAR0OS2Lq6J3mOU8XUSreeSKOZ-qcdbc1bccsThchl2UIaC2u5pLDPYMAYXQ