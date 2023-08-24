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Kocaeli'de o özel okullara soruşturma başlatıldı

Rekabet Kurumu, Kocaeli'deki 5 özel okul hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Kocaeli'de o özel okullara soruşturma başlatıldı

24 Ağustos 2023 Perşembe 14:55

  Rekabet Kurumu, Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 5 özel okul hakkında soruşturma açtı. Rekabet Kurumu; Ali Korkmaz Özel Eğitim Kurumları Gıda Nakliye Tic. ve San. Ltd. Şti. (Bilnet Okulları), İzmat Özel Eğitim Yayıncılık San. ve Tic. Ltd. Şti., Murat Yıldırım Eğitim Hizmetleri San. ve Tic. AŞ. (MY Kolej), Özel Küçükaydın Eğitim Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. ile Sungurbey Eğitim ve Ticaret Ltd. Şti. hakkında soruşturma açtı. Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "Kocaeli ilinde faaliyet gösteren özel okulların 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Ön araştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri 28.04.2023 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; İzmat Özel Eğitim Yayıncılık San. ve Tic. Ltd. Şti., Murat Yıldırım Eğitim Hizmetleri San. ve Tic. AŞ, Özel Küçükaydın Eğitim Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. ve Sungurbey Eğitim ve Ticaret Ltd. Şti. hakkında soruşturma açılmasına, 23-19/374-M sayı ile karar vermiştir" açıklaması yer aldı. 


İHA
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