Konservatuar yetenek sınavı öncesi katılımcılar ve yakınları bilgilendirildi

Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı yetenek sınavı, 07-08 Eylül tarihlerinde yapılacak. Yetenek sınavı öncesinde öğrenci velileriyle ve sınava gireceklerle bilgilendirme toplantıları yapıldı. Leyla Atakan Kültür Merkezi ve Süleyman Demirel Kültür Merkezi(SDKM)’nde yapılan bilgilendirme toplantılarında, konservatuar eğitmenleri tarafından sınav içeriği ve şekli, konservatuarın yapısı, eğitimler konusunda aydınlatıcı bilgilendirmeler yapıldı. Eğitmenlerin yanı sıra psikolog tarafından da sınav stresi ile başa çıkma yolları hususunda bilgi verildi. Bilgilendirme toplantısında katılımcılara kısa bir müzik dinletisi sunan eğitmenler, sınav içeriğiyle ilgili bilgilendirme yaparak soruları cevaplandırdı.

KONSERVATUAR VE SINAV HAKKINDA BİLGİ VERDİLER

Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Batı Müziği, Çocuk Resim ve Bale Bölümleri’nden eğitmenler tarafından Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı ve yapılacak yetenek sınavıyla ilgili bilgiler aktarıldı. Psikolog tarafından sanatın bireysel ve toplumsal faydaları ve sınav stresi ile başa çıkma yolları konusunda sınava gireceklere bilgi sunuldu. Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Sanat Müziği eğitmeni Enver Mete Aslan, Batı Müziği Bölümü Eğitmeni Sencer Özbay, Engin Şen ve Engin Yaşar; Türk Halk Müziği Bölümü Eğitmeni Yavuz Aşık, Çocuk Resim Bölümü Eğitmeni Berrin Bul, Bale Bölümü Eğitmeni İlyas Akbulut tarafından bilgilendirme yapılırken veli ve öğrencilerin soruları cevaplandırıldı.

07-08 EYLÜL TARİHLERİNDE YETENEK SINAVI YAPILACAK

Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı’nda Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Türk Din Musikisi, Batı Müziği, Güzel Sanatlar, Geleneksel Sanatlar ve Bale Bölümlerinde eğitim veriliyor. Konservatuara bağlı Karikatür Okulu’nda ünlü Karikatürist Ahmet Altay tarafından da karikatür dersleri verilmekte. 07-08 Eylül tarihlerinde iki gün sürecek yetenek sınavında sabah saatlerinde sınav giriş belgeleriyle sınava girecekleri yerlere gelecek öğrenciler, sınav giriş belgelerinde belirtilen saatte sınava alınacak.

REKOR BAŞVURU OLDU

Konservatuar Yetenek Sınavı için 19 Ağustos- 04 Eylül tarihlerinde başvurular alınmaya başlandı. 17 günlük süre zarfında 1.369 kişi yetenek sınavına girmek için başvuru yaptı. Sınav giriş belgeleriyle belirtilen saatte Leyla Atakan Kültür Merkezi, Geleneksel Sanatlar Merkezi, Güzel Sanatlar Merkezi ve SDKM’de yetenek sınavına girecek adayların müzik duyum yetenekleri ölçülecek.

ETKİN VE BAŞARILI EĞİTMENLER

Yapılan yetenek sınavında başarılı olanlar Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı’nın Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Türk Din Musikisi, Batı Müziği, Güzel Sanatlar, Geleneksel Sanatlar ve Bale Bölümlerinde eğitim almaya hak kazanacak. Bale ve Hat bölümleri için 4 yıl, Çocuk Resim ve Dini Musiki bölümleri için 2 yıl, diğer bölümler içinse 3 yıl temel sanat eğitimi veren Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı’nın alanında etkin ve başarılı eğitmenleri tarafından verilen eğitimlerle başarısı ve yetkinliği her çevre tarafından biliniyor.