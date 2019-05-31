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KOÜ Klasik Türk Müziği Eğitimi Başlıyor

Kuruluşundan buyana merakla beklenen ve bölge sanat yaşamına katkısının yüksek olacağı düşünülen klasik Türk Müziği Anasanat Dalı, 2019 – 2020 Öğretim yılında 20 kişilik kontenjan açarak öğrenci alacak.

KOÜ Klasik Türk Müziği Eğitimi Başlıyor

31 Mayıs 2019 Cuma 09:40

Ses Eğitimi, Ud, Lavta (İstanbul Lavtası), Tanbur, Kanun, Ney, Klasik Kemençe (İstanbul Kemençesi), Kudüm gibi derin kültürümüzün kadim çalgılarının eğitimin verilmesi planlanan birimde Klasik Müziğini koruma ve yaşatma görevini sürdürecek yetkin öğretim kadrosu bulunuyor. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü'nün de sanata olan ilgisi ve desteği ile harekete geçen bölüm için aynı zamanda 2005 yılından bugüne öğretime devam eden Türk Halk Müziği Anasanat Dalının, Klasik Türk Müziği ile birlikte ülke sanat ve bilim yaşamında daha aktif ve etkin rol oynayacağı bildiriliyor. 

31 yaşından gün almamış ve TYT sınavından 200 puan ve üzeri alan adayların 26,27,28,29 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapacağı başvurunun ardından yapılacak olan Özel Yetenek Sınavının tarihi Türk Müziği Bölümü için 4 Eylül 2019’dur.

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Anahtar Kelimeler
KoüTürk MüziğiKocaeli üniversitesiüniversite Kontenjan
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