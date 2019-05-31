KOÜ Klasik Türk Müziği Eğitimi Başlıyor

Ses Eğitimi, Ud, Lavta (İstanbul Lavtası), Tanbur, Kanun, Ney, Klasik Kemençe (İstanbul Kemençesi), Kudüm gibi derin kültürümüzün kadim çalgılarının eğitimin verilmesi planlanan birimde Klasik Müziğini koruma ve yaşatma görevini sürdürecek yetkin öğretim kadrosu bulunuyor. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü'nün de sanata olan ilgisi ve desteği ile harekete geçen bölüm için aynı zamanda 2005 yılından bugüne öğretime devam eden Türk Halk Müziği Anasanat Dalının, Klasik Türk Müziği ile birlikte ülke sanat ve bilim yaşamında daha aktif ve etkin rol oynayacağı bildiriliyor.

31 yaşından gün almamış ve TYT sınavından 200 puan ve üzeri alan adayların 26,27,28,29 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapacağı başvurunun ardından yapılacak olan Özel Yetenek Sınavının tarihi Türk Müziği Bölümü için 4 Eylül 2019’dur.