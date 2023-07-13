KSO’dan ‘mesleki eğitim’ çağrısı

Kocaeli Sanayi Odası, LGS tercihleri devam ederken öğrencilere önemli bir çağrıda bulundu. KSO öğrencilere, mesleki eğitimin kalitesini artırmak ve sanayinin ihtiyaç duyduğu iş gücünün yetiştirilmesini sağlamak amacıyla desteklediği İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni tercih edebilecekleri çağrısı yaptı

Liseler Geçiş Sınavı (LGS) tamamlandı. 1 milyonun üzerinde öğrencinin katıldığı sınav sürecinde tercihler devam ediyor. Öğrenciler geleceklerini şekillendirmek için ilk adımları atıyor, okumak istedikleri liseleri belirliyor. İş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi amacıyla mesleki ve teknik eğitim verilen okullar da öğrencilerin gözdesi durumunda. Mesleki ve teknik okullarda öğrenci ve öğretmenlerin sosyal-zihinsel becerilerinin geliştirilmesi, mesleki bilgi, beceri ve yabancı dil yeteneklerinin artırılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB ETÜ arasında imzalanan Mesleki İşbirliği Protokolü, meslek liselerine olan talebi her geçen gün artırıyor. Protokol kapsamında 81 ilde 122 meslek lisesini sahiplenen oda/borsaların desteği ile okulların eğitim kalitesi de artıyor.





464 KİŞİLİK KONTENJAN

Mesleki ve teknik lise eğitiminde başarılı iller arasında olan ilimizde, Kocaeli Sanayi Odası (KSO)’nın tam destek verdiği İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) her yıl yüzde 100 doluluk oranıyla dikkat çekiyor. Bu yıl da gözde okullar arasında olan İzmit MTAL ‘Anadolu Teknik Programı’ ve ‘Anadolu Meslek Programı’ dallarında toplamda 464 kişilik kontenjan bulunuyor.





ÖĞRENCİLERİN TERCİH ETTİĞİ OKUL

İzmit MTAL; Anadolu Teknik Programı (ATP); Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı ve Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanında 30’ar olmak üzere 90 kontenjana; Anadolu Mesleki Program (AMP); Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı, Metal Teknolojisi Alanı, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı, Elektrik- Elektronik Teknolojiler Alanı, Kimya Teknolojileri Alanı, Bilişim Teknolojileri Alanı, Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı ve Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı olmak üzere 8 alanda 374 öğrenci alım kontenjana sahip.





KSO’DAN ‘BAŞARI BURSU’

KSO’nun destek verdiği okul; mesleki/teknik donatı alanlarının fazlalığı, uzman eğitimci kadrosu ve kaliteli eğitimiyle öğrencilerin rağbet gösterdiği bir eğitim kurumu olarak ön plana çıkıyor.