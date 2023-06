Lise öğrencileri bir yıl boyunca emek verdi: Bu maket statta yok yok

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bulunan Özel Bilişim Bilimleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Bilim Şenliği düzenlendi. Öğrenciler, birbirinden farklı bilimsel çalışmalarını ve projelerini sergileme imkanı buldu. Aynı zamanda panayırı da yapılan etkinlikte gelirler depremzedelere gönderilmek üzere toplanıyor. Okuldaki bir grup öğrenci de Eskişehirspor’un eski ve yeni stadyumlarının maketini yapıp sergiledi. Öğrencilerden Ahmet Kaan Odaman’ın babası Mustafa Odaman tarafından daha önce de yapılan maket, bu kez öğrencilerle beraber Bilim Şenliği için yapıldı. Özel ışıklandırması ve direkt stadyum içinden alınan ses kayıtları da bulunan maket stadyumlarda her bir detay ince ince işlendi. 1 yıllık bir çalışma neticesinde ortaya çıkan 2 stat maketinin ardından ekip bir sonraki Bilim Şenliği için İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nun maketini yapmaya hazırlanıyor. Maketler için 70 bin TL olarak fiyat belirlenirken alıcı bulunduğu takdirde gelir direkt olarak depremzedelere bağışlanacak.

Daha büyüğü olan İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nın maketini yapmayı da hedeflediklerini söyleyen Beden Eğitimi Öğretmeni Oktay Sancar, “Eskişehirspor Stadyumu’nu bir velimizle ortaklaşa dizayn ederek Bilim Şenliği’ne kazandırdık. Hedefimiz bundan sonra daha büyük projelere imza atarak, daha büyük statları yaparak, Türkiye’nin dört bir yanında olan statlarının maketlerini inşa etmek. Gelirini de yararına, depremzedelere bağışlayacağız. Önümüzdeki sene ilk yapacağımız stat İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı olacak. Bunun da çalışmalarına Ağustos ayında 15-20 kişilik kadromuzla başlayacağız. Öğrencilerimizle proje olarak biz bunu gerçekleştireceğiz. Tamamen ahşap ve boyadan yapılmış bir maketimiz bu. İçerisi ışıklandırmalı ve ses düzeneğinde bir maketimiz. Düzeneği de tamemen Digitürk’ün kendi konseptinden alınmış. Direkt sahadan alınmış bir ses kaydımız bu. 1 seneyi aşkın bir sürede yapıldı. Malzemeleri, dizaynı derken 12 ay içerisinde tamamen bitmiş oldu. Bundan sonraki statlarımızı da bu şekilde bitirip önümüzdeki yılın Bilim Şenliği’ne yetiştirmeyi düşünüyoruz. Maliyeti, malzemesi 7-8 bin TL civarında tutuyor ama bunu depremzedelere yaptığımızdan dolayı 70 bin TL’lik fiyat belirledik. Alıcısı olursa gelirin tamamını depremzedelere bağış yapacağız” diye konuştu.

Statları gezdikten sonra maketlerin her detayıyla yapıldığını söyleyen lise öğrencisi Ahmet Kaan Odaman, “Küçüklüğümden beri maketler yapmayı çok seviyorum. Babamla Eskişehir maçına gitmiştik. Babamla stadı gezip, içini, her şeyini gördükten sonra maketini yapmaya karar verdik. İçindeki malzemeleri her detayına kadar yaptık. Ses sistemleri olsun, ışıklandırması olsun. Önemli bir emek verdik” şeklinde konuştu.

