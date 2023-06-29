MARTEST afetlerle bahşedebilmek için devreye girdi

Marmara Afetlerle Baş Edebilir Yapılar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen MARTEST (Afetlere Karşı Dirençli Toplumlar Oluşturmak İçin Araştırma ve Eğitim Merkezi) projesi resmen başladı.

Projenin yürütme kurulu toplantısında, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali MANTAR resmen başlayan projenin ülkemize başta deprem olmak üzere olası tüm afetlere karşı toplumsal farkındalık ve dirençli kent yaşamı kavramının kazandırılmasında önemli bir adım olacağını belirterek yürütücü kurum olan GTÜ'nün paydaş diğer kurumlarla beraber önemli bir rol üstlendiğinin farkında olduklarını vurguladı.

Japon ekibinin ziyareti sırasında, Japon hükümetinin desteğine karşılık olarak, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe başkanlığınca desteklenen GTÜ MARTEST laboratuvar binasının yapılacağı kampüs alanında, ikili işbirliğini temsil eden zeytin ağacı dikilmesi gerçekleştirildi. Zeytin ağaçlarının dikilmesi törenine GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali MANTAR, Çayırova Kaymakamı Ahmet ÖNAL, Gebze Belediye Başkanı Zinnur BÜYÜKGÖZ, projede yer alan Japon ve Türk araştırmacılar katıldı.

MARTEST projesinin ülkemize kazanımlarını yaygı olarak sağlamak için GTÜ ile beraber ODTÜ, Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, AFAD, Kızılay, Türk Deprem Vakfı ve İnşaat Mühendisleri Odası araştırmacıları görev yapacak. Japonya tarafında ise deprem ve yapı mühendisliği, Tsunami mühendisliği, Sismoloji, Geomatik ve afet yönetimi alanlarında öncü olan üniversiteler ve araştırma kurumları yer alacak.

Projeyle ilgili güncel bilgiler https://martest.gtu.edu.tr/ web sitesinde izlenebilir.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ)İnşaat Mühendisliği Bölümü'nün yürütücüsü olduğu ve Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı SATREPS programı kapsamında desteklenen MARTEST projesi 25-27 Haziran günleri arasında gerçekleştirilen yürütme kurulu toplantısı raporunun karşılıklı imzasıyla fili olarak başladı. 20 Haziran 2028 tarihinde bitmesi planlanan MARTEST projesinin sürecinde ülkemize afete hazırlık olarak dirençli kentler oluşturulmasına yönelik Japonya’dan bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirilecek. Bu kazanımlar arasında, deprem yer hareketinin yapı sistemleri ve elemanlarına olan etkisini incelemek üzere kurulacak dinamik test laboratuvar binasının deneysel ekipmanlarının hibesi, Doğu Marmara denizinde oluşabilecek tsunamiler başta olmak üzere bir veri tabanının oluşturulması, deniz tabanından geçen fiber optik kablolarını kullanarak Kuzey Anadolu Fay hattının deniz içinde kalan kısmının izlenmesi ve tüm kazanımların, ülkemizde yaşanan Maraş Depremlerinden öğrenilen derslerle birleştirilip toplumda afet bilincinin arttırılması yer alıyor.