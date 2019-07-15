banner442
EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

MEB, meslek lisesi öğretmenlerinin iş başı eğitiminde hedef büyüttü

Milli Eğitim Bakanlığınca yılın ilk 6 ayında sektörle yapılan iş birlikleri doğrultusunda, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde görev yapan 2 bin 544 alan öğretmeni, iş başı ve mesleki gelişim eğitimlerini başarıyla bitirdi.

MEB, meslek lisesi öğretmenlerinin iş başı eğitiminde hedef büyüttü

15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:48

Bakanlık, bu yıl içinde sektörle birlikte mesleki gelişim eğitimi alacak öğretmen sayısını 10 bine yükselterek bu doğrultuda gerekli planlamaları da yaptı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak mesleki ve teknik ortaöğretimde bir taraftan kronik problemleri çözerken diğer taraftan sektörle iş birliklerine her gün yenisini eklediklerini söyledi.

Aynı zamanda mesleki ve teknik alan öğretmenlerinin iş başı ve mesleki gelişim eğitimlerine büyük önem verdiklerini ifade eden Özer, şöyle konuştu: "Bu kapsamda, önemli bir eğitim paketi hazırladık. 2019'da toplam 8 bin 400 öğretmenimize yönelik iş başı ve mesleki gelişim eğitimi planladık. Bu eğitimlerin planlanması ve düzenlenmesinde sektörlerle güçlendirdiğimiz ilişkiler büyük rol oynadı. 2019 yılının ilk 6 ayındaki tüm eğitimleri sektör temsilcileriyle imzaladığımız iş birliği protokolleri kapsamında düzenledik. Mesleki ve teknik eğitime sektörlerin aktif katılımı her alanda kalitenin artmasına önemli katkı veriyor."

Mesleki ve teknik eğitim öğretmenleriyle ilgili açıkladıkları projede somut adımlar atmaya devam ettiklerini belirten Özer, şu bilgileri verdi: "Bakanlık olarak 2019'da mesleki ve teknik eğitim alan öğretmenlerinin iş başı ve mesleki gelişim eğitimlerine yönelik önemli bir paketin uygulamaya konulduğunu duyurmuştuk. 2018'de sektörlerle iş birliği protokolleri kapsamında gerçekleştirilen 56 faaliyete bin 57 öğretmen, 2018'de gerçekleştirilen tüm faaliyetlerde toplam 2 bin 379 alan öğretmen iş başı ve mesleki gelişim eğitimlerine katıldı. Bu yılın ilk 6 ayında ise sektörlerle iş birliği protokolleri kapsamında gerçekleştirilen 73 faaliyette 2 bin 544 öğretmen iş başı ve mesleki gelişim eğitimi aldı. Dolayısıyla 2019'un ilk 6 ayında eğitim gören mesleki ve teknik eğitim alan öğretmen sayısı 2018 yılının tamamındaki öğretmen sayısını geçti."

İlk uzaktan eğitimler başlatıldı

Bu yıl ilk kez uzaktan eğitim yöntemiyle de öğretmenlere mesleki gelişim eğitimlerinin verildiğini ifade eden Özer, bu kapsamdaki 3 uzaktan eğitim programına 930 öğretmenin katıldığını söyledi.

Eğitim verdikleri tüm alanlardaki öğretmenleri kapsayacak şekilde eğitim planlaması yaptıklarına işaret eden Özer, şunları kaydetti: "Örneğin uçak bakım alanında öğretmenlerimize yönelik bir eğitim daha önce düzenlenmemişti. MyTechnic ile imzaladığımız protokole bu alandaki öğretmenlerimizin tamamına eğitim verilmesini dahil etmiştik. Bu kapsamda MyTechnic koordinasyonunda Kapadokya Üniversitesi tarafından 17 Haziran-12 Temmuz 2019 arasında uçak bakım alanında görev yapan öğretmenlerin tamamına yönelik 17 günlük ve 102 saatlik ücretsiz eğitim programı uygulanmaya başladı ve başarılı şekilde devam ediyor."

Yeni hedef 10 bin öğretmen

Yeni imzalanan iş birliği protokolleriyle bu yıl için iş başı ve mesleki gelişim eğitimi alacak öğretmen sayısını güncellediklerini vurgulayan Özer, "Her yeni iş birliğiyle hedeflerimizi güncelleyerek yükseltiyoruz. 2019 yılı için 8 bin 400 öğretmenimizin mesleki gelişim eğitimi almasını planlamıştık. Yeni iş birlikleriyle bu sayıyı 10 bine çıkardık ve planlamasını da yaptık." dedi.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Meslek DersiöğretmenIş Başı EğitimiMEB
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
UlaşımPark’dan KPSS için ek sefer hizmeti UlaşımPark’dan KPSS için ek sefer hizmeti
Beyaz Kalpler’de mezuniyet sevinci Beyaz Kalpler’de mezuniyet sevinci
MEB'den 10 maddede “özel okul tercih“ uyarıları MEB'den 10 maddede “özel okul tercih“ uyarıları
Minikler beyit öğreniyor Minikler beyit öğreniyor
Akademi Lise yaz aylarında dolu dolu Akademi Lise yaz aylarında dolu dolu
Büyükgöz’den gençlere altın öğütler Büyükgöz’den gençlere altın öğütler
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

UlaşımPark’dan KPSS için ek sefer hizmeti
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş. , 14 Temmuz Pazar günü yapılacak olan...

Haberi Oku