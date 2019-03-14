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EĞİTİM:
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Misafirlere TRT World Ziyareti

Uluslararası Öğrenciler Birimi, öğrencilerini Türkiye’nin İngilizce yayın yapan İstanbul’daki TRT World stüdyolarına götürdü.

Misafirlere TRT World Ziyareti

14 Mart 2019 Perşembe 17:10

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Uluslararası Öğrenciler Birimi, öğrencilerini Türkiye’nin İngilizce yayın yapan İstanbul’daki TRT World stüdyolarına götürdü. Ziyarete Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde eğitim gören 21 Uluslararası öğrenci katıldı. Uluslararası öğrenciler gezi vesilesiyle, dünyanın birçok ülkesinden muhabirin görev yaptığı haber kanalını görmenin yanı sıra burada yürütülen habercilik ile ilgili bilgi alma fırsatı yakaladı.

KANALIN İŞLEYEŞİYLE İLGİLİ BİLGİ AKTARILDI

Uluslararası öğrencilere TRT World ziyareti sırasında Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı öğrenci birimi yetkilileri eşlik etti. TRT World’ün İstanbul’daki binasına gelen öğrencileri kanal yetkilileri karşıladı. Öğrencilere ilk olarak, TRT World’ün dünyaya Türkiye’den seslendiği haber stüdyoları gezdirildi. Bir süre yayın akışını izleyen öğrencilere İngilizce olarak kanalın yayın politikası konusunda bilgi aktarıldı.

KENDİ VATANDAŞLARIYLA SOHBET ETTİLER

Uluslararası öğrencilere; TRT World’de dünyanın 50 farklı ülkesinden muhabirin çalıştığı bilgisi verildi. Bu bilgi karşısında oldukça etkilenen uluslararası öğrenciler kendi milliyetlerinden olan muhabirlerle tanıştı ve bir süre sohbet etti.

MESLEKİ TAVSİYELERDE BULUNULDU

TRT World muhabirleri, ileride habercilik mesleğine seçecek olan Uluslararası öğrencilere mesleki tavsiyeler vererek, “Dil bilmek son derece önemli. Eskiden İngilizce belki yeterliydi ama artık Arapça ve Avrupa’dan bir dili konuşmanız gerekiyor. İletişim çağındayız ve iletişim araçlarını bir haberci olarak yakından takip etmek zorundasınız. Haberi en doğru ve tarafsız şekilde vermek en önemli amacınız olmalı” dendi.

İletişim Fakültesinde eğitim gören uluslararası öğrenciler ise kendileri için düzenlenen böylesine önemli bir gezi için Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na teşekkür etti. Öğrenciler, gezinin aynı zamanda seçecekleri habercilik mesleği açısından da kendilerine önemli katkı olduğunu kaydetti.

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