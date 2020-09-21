Okullarda yüz yüze eğitim başladı

Öğrenciler EBA TV aracılığıyla derslerine devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı kararı ile bugün aşamalı ve seyreltilmiş olarak yüz yüze eğitim başladı. lkokul birinci sınıflar ve ana sınıfı öğrencileri ise okula gidecek.



YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK

Bakan Selçuk, 'Okul yönetimleri, uyum programının 21-25 Eylül 2020 haftasında hangi gün olacağına öğretmenlerle birlikte karar verecek. Uyum Programı, okul öncesi eğitim kurumlarında 30’ar dakikalık 5 etkinlik saati olacak şekilde 1 gün, İlkokul 1. sınıflarda ise 30’ar dakikalık 5 ders saati ve aralarda 10’ar dakikalık teneffüsler olacak şekilde 1 gün üzerinden planlanacak' dedi. Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda yüz yüze eğitimin ilk haftasında sürecin etkili ve verimli şekilde işlemesi ve tüm okullarda ortak bir dilin yakalanması için "uyum programı rehberi" hazırladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, okullarda yüz yüze eğitimin ilk haftasında gerçekleştirilecek "Uyum Eğitiminde Dikkat Edilecek Hususlar"ı belirleyerek sürecin etkili ve verimli şekilde işlemesi, tüm okullarda ortak bir dilin yakalanması için rehber hazırladı. İl Müdürlükleri kanalıyla tüm okullara ulaştırılan rehberde, öğrenciler, öğretmenler, veliler ve okul yöneticileri için planlanan tedbirler tüm detaylarıyla paylaşıldı.