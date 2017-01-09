ÖSYM sonuçları açıkladı

KPSS adaylarının merakla beklediği tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM KPSS tercih sonuçlarını yaptığı “KPSS-2016/2 Tercih Kılavuzunda yer alan Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 2. yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Yerleştirme sonuçları, 9 Ocak 2017 tarihinde saat 18:05'den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacaktır. Adaylar yerleştirme sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.” açıklama ile duyurdu.

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