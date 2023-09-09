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Özel bireyler trafik kurallarını eğlenerek öğreniyor

Kocaeli'de özel bireyler trafik kurallarını polis, jandarma ve eğitmenler tarafından eğlenerek öğreniyor.

Özel bireyler trafik kurallarını eğlenerek öğreniyor

09 Eylül 2023 Cumartesi 11:35

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitimler hız kesmeden devam ediyor. Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören 117 öğrenci, büyükşehir bünyesindeki trafik eğitim merkezinde teorik ve uygulamalı eğitim aldı. Trafik eğitim merkezinde özel öğrencilere ilk olarak trafik kuralları hakkında eğitmenler, jandarma ve polis uzman personelleri tarafından bilgi verildi. Daha sonra öğrenciler trafik kurallarının uygulamalı gösterimi için trafik alanına alındı. Öğrenciler, mini araçlarla trafik akış kurallarını polisler ve jandarma eşliğinde interaktif şekilde deneyimleme fırsatı buldu. Eğlenceli vakit geçiren öğrencilere sertifika takdimi de gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde özel bireylere hizmet veriyor. Kurum içerisinde mutfak sanatları atölyesi başta olmak üzere, el sanatları, beden eğitimi, bağımsız yaşam, müzik, halk oyunları, darama, akademik atölyeler, değerler eğitimi ve seracılık atölyeleri bulunuyor.







İHA
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