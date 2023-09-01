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Sınava İzmit Çınar Akademi ile hazırlanıp İTÜ’yü kazandı

Geçtiğimiz sene eğitim hayatına başlayan İzmit Çınar Akademi öğrencilerinden Okyanus Uzun, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünü kazanarak öğretmenlerini gururlandırdı.

Sınava İzmit Çınar Akademi ile hazırlanıp İTÜ'yü kazandı

01 Eylül 2023 Cuma 14:51

  İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in vizyon projeleri arasında yer alan İzmit Çınar Akademi, emeklerinin karşılığını toplamaya başladı. Geçtiğimiz sene eğitim hayatına başlayan Çınar Akademi, kısa süre içerisinde kentte marka değeri olmayı başardı. Eğitimde fırsat eşitliğini yakalamak için çalışmalarında devam eden Çınar Akademi öğrencilerinden Okyanus Uzun, üniversite sınavında elde ettiği 8 bin 23’üncü sıra ile İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünü kazandı. Ülkenin önde gelen üniversitelerinden biri olan İTÜ’de eğitim hayatına devam edecek olan Okyanus Uzun, Çınar Akademi öğretmenlerini de gururlandırdı. 


İHA
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