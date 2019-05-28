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Sınıfı Denize Çevirdiler

Gebze Mimar Sinan İlköğretim Okulu'nda görevli 11 yıllık öğretmen Bilgin, hazırladığı etkinliklerle anlattığı dersleri çocuklara bire bir yaşatıyor.

Sınıfı Denize Çevirdiler

28 Mayıs 2019 Salı 13:40

Bilgin, sınıfta hazırladığı etkinlik alanlarıyla öğrencilerin uzaya çıkıp gezegenleri tanıma, aya Türk bayrağı dikme, deniz hastane kurma gibi farklı faaliyetlerle hayallerini yaşamalarına fırsat tanıyor. En son "Denizde Yaşam" projesini hazırlayan Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayata geçirdiği etkinliklere velilerin destek verdiğini söyledi.

Bilgin, sınıfta çeşitli etkinlik alanları oluşturduklarını, şu ana kadar öğrencilerin uzaya çıkıp gezegenleri tanıma, aya Türk bayrağı dikme, deniz hastane kurma gibi farklı faaliyetlerle hayallerini yaşamalarını sağladıklarına işaret ederek, "Denizde Yaşam" projesiyle de öğrencileri deniz yaşamıyla tanıştırdıklarını kaydetti.



Çocuklarımızın hayal ettiği pek çok şeyi sınıf ortamına taşımaya gayret gösterdiklerini anlatan Bilgin, "Bu çalışmaları aile katılım etkinlikleri kapsamında velilerimizin desteğini alarak yapmaya çalıştık. Burada gördüğünüz materyallerin tamamen neredeyse atıl malzemelerden oluşmaktadır. Velilerimiz kumaşlar buluyor, kağıtlardan araçlar ve diğer şeyler yapıyoruz. Çok fazla maddi külfet getirecek bir şey yok ama inanılmaz fazla emek var. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Bunun sonucunda hepsi inanılmaz mutlu oluyor, Kendilerine inanılmaz güveniyorlar. Neleri başarabildiklerini görüyorlar. Umarım bundan sonra da benzer şeyler yapabiliriz." ifadelerini kullandı.




AA
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