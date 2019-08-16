Taşlara hayallerini yansıtıyorlar

Kocaeli’de çocuklar için vazgeçilmez olan Bilgievleri, yaz etkinlikleri kapsamında minikleri taş boyama sanatıyla tanıştırıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın ilk ve ortaokul öğrencilerine hizmet veren Bilgievleri yaz etkinlikleri kapsamında minikleri taş boyama sanatıyla tanıştırıyor. Taşlara hayallerini yansıtan Bilgievi öğrencileri aynı zamanda el becerilerini geliştiriyor.

SOKAKTA VE SAHİLDE TOPLANAN TAŞLAR

Bilgievi öğrencileri, sokaktan ve sahilden topladıkları taşlarla birbirinden güzel sanat eserleri yaparken taş boyama sanatı ile gelişimlerine olumlu katkı da sağlıyor.

HAYAL GÜCÜNÜ VE KRİTİK DÜŞÜNMEYİ GELİŞTİRİYOR

Taşların sekline uygun temalar oluşturup, taşlara hayal güçlerini yansıtan çocuklar, taş boyamayla hayal güçlerini ve kritik düşünmeyi geliştirme imkanı buluyor. Kalemle ilk önce çizip akrilik boya ile boyanan taşlar en son ise vernik ile parlatılıyor.

4 HAFTALIK EĞİTİM

Bilgievleri’nde bulunan öğrencilerin faydalandığı taş boyama sanatı 4 haftalık bir eğitimle çocuklara aktarılıyor. Eğitimden sonra kendi eserlerini yapan minikler ortaya taşlardan adeta sanatsal yapıtlar çıkarıyor.

EL BECERİLERİNİ GELİŞTİRİYOR

Taş boyama kulübüne katılan öğrenciler el becerilerini fark edebiliyorlar. Özelikle çocukların el becerilerinin geliştiğini ifade eden Bilgievi eğitmenleri, bu sanatla çocukları ruhsal olarak geliştirdiklerini söylüyor.

MUTLU ÇOCUKLAR

Taş boyama sanatı kursundan oldukça memnun olan Bilgievleri öğrencilerinin mutlulukları yüzlerine yansıyor. Kursun açılmasından dolayı çok mutlu olduklarını aktaran Bilgievleri öğrencileri, öğretmenlerine teşekkür ediyor.