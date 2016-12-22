TÜBİTAK Ar-Ge'den Ücretsiz Proje Hazırlama Eğitimi!

TÜBİTAK 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı hakkında: https://www.tubitak.gov.tr/tr/
TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı hakkında: https://www.tubitak.gov.tr/tr/
Kimler başvurabilir?
Her ölçekten Özel Sektör kuruluşlarında çalışan kişiler
Kocaeli’deki eğitim tarihleri ve yeri
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İlçe
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Yer
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Tarihler
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Eğitimin başlama saati
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İzmit
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T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı
(Ulaşım için: http://www.marka.org.tr/sayfa/
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4 – 6 Ocak 2017
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09.30
Eğitimin içeriği
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Aşama
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Yer
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Eğitim
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2 gün boyunca Erasmus+ KA-1 programı kapsamında proje nasıl yazılır, hazırlanır, önemli noktaları nelerdir sorularına cevap bulacağınız bir eğitim gerçekleştirilecektir.
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1. Gün
§ Ar-Ge ve İnovasyon Kavramları
§ Ulusal ve Uluslararası Ar-Ge Destek Programları
§ 2009 Yılında Çıkan Ar-Ge Teşvikleri: İndirimler ve İstisnalar
§ Projelerde Ar-Ge Sistematiği: OECD Ar-Ge Frascati Kılavuzu, Oslo İnovasyon Kılavuzu, Canberra Ar-Ge İK Kılavuzu
§ Ar-Ge’nin Aşamaları (Temel Ar-Ge Faaliyetleri)
v TÜBİTAK Teydeb KOBİ (1507) ve Sanayi (1501) AR-GE Programları
v Ar-Ge Projelerinde Kapsam ve Desteklenen Giderler
v Temel 3 Boyut ve Değerlendirme Kriterleri
v Öncelik Tanınan Sektörler
v Ar-Ge Teşvikleri İstatistikleri
§ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı
§ TÜBİTAK Teydeb KOBİ (1507) ve Sanayi (1501) AR-GE Programları
v Örnek Kabul Olmuş 1507 Projesi ÖRNEKOLAY İNCELEMESİ
v Örnek Kabul Olmuş 1501 Projesi ÖRNEKOLAY İNCELEMESİ
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2. ve 3. Gün
§ Uygulamalı Proje Yazımı Atölye Çalışması-1: TÜBİTAK TEYDEB KOBİ (1507) AR-GE Programı Başvuru Formu (Eğitmen ile Birlikte Hayali Bir Ar-Ge Projesi Fikrinin Geliştirilmesi)
§ Uygulamalı Proje Yazımı Atölye Çalışması-2: TÜBİTAK TEYDEB Sanayi (1501) AR-GE Programı Başvuru Formu (Eğitmen ile Birlikte Hayali Bir Ar-Ge Projesi Fikrinin Geliştirilmesi)
§ Genel Öneriler ve Ar-Ge Projelerinin Başarısı için Yapılması Gerekenler
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Coffee Talk
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Network oluşturma ve ilgili kurumun sunumundan oluşacak bir aşama gerçekleştirilecektir. (Program başvurusu durumuna göre gerçekleştirilecektir.)
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Teknik Yardım
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Projeler başvuru yapılmadan önce son kez uzmanlar tarafından gözden geçirilir ve başvuruya hazır hale getirilir.
Dikkat edilmesi gereken hususlar
· Eğitime katılanların açık çağrı kapsamında başvurularını yapmaları beklenmektedir. Eğitime katılanların başvuru yaptıktan sonra ve başvuru sonuçları açıklandıktan sonra Ajansa geri bildirim yapmaları gerekmektedir. Proje başvurusu başarısız olan adayların başvurularındaki eksiklikler tespit edilerek sonuçlar analiz edilecektir.
· Proje hazırlıklarını halihazırda başlatmış olanlar öncelikli olarak değerlendirilecektir. Somut proje fikri olmayanlar kapsam dışıdır. Bu sebeple proje hazırlığının olgunluk durumu katılımcı olarak çağırılmanızda belirleyici etken olacaktır.
Daha fazla bilgi ve sorularınız için:
Melis Türker
Tel: (262) 332 01 44 – 107
e-posta: markasem@marka.org.tr