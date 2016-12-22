TÜBİTAK Ar-Ge'den Ücretsiz Proje Hazırlama Eğitimi!

Aşama Yer

Eğitim 2 gün boyunca Erasmus+ KA-1 programı kapsamında proje nasıl yazılır, hazırlanır, önemli noktaları nelerdir sorularına cevap bulacağınız bir eğitim gerçekleştirilecektir.

1. Gün § Ar-Ge ve İnovasyon Kavramları § Ulusal ve Uluslararası Ar-Ge Destek Programları § 2009 Yılında Çıkan Ar-Ge Teşvikleri: İndirimler ve İstisnalar § Projelerde Ar-Ge Sistematiği: OECD Ar-Ge Frascati Kılavuzu, Oslo İnovasyon Kılavuzu, Canberra Ar-Ge İK Kılavuzu § Ar-Ge’nin Aşamaları (Temel Ar-Ge Faaliyetleri) v TÜBİTAK Teydeb KOBİ (1507) ve Sanayi (1501) AR-GE Programları v Ar-Ge Projelerinde Kapsam ve Desteklenen Giderler v Temel 3 Boyut ve Değerlendirme Kriterleri v Öncelik Tanınan Sektörler v Ar-Ge Teşvikleri İstatistikleri § Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı § TÜBİTAK Teydeb KOBİ (1507) ve Sanayi (1501) AR-GE Programları v Örnek Kabul Olmuş 1507 Projesi ÖRNEKOLAY İNCELEMESİ v Örnek Kabul Olmuş 1501 Projesi ÖRNEKOLAY İNCELEMESİ

2. ve 3. Gün § Uygulamalı Proje Yazımı Atölye Çalışması-1: TÜBİTAK TEYDEB KOBİ (1507) AR-GE Programı Başvuru Formu (Eğitmen ile Birlikte Hayali Bir Ar-Ge Projesi Fikrinin Geliştirilmesi) § Uygulamalı Proje Yazımı Atölye Çalışması-2: TÜBİTAK TEYDEB Sanayi (1501) AR-GE Programı Başvuru Formu (Eğitmen ile Birlikte Hayali Bir Ar-Ge Projesi Fikrinin Geliştirilmesi) § Genel Öneriler ve Ar-Ge Projelerinin Başarısı için Yapılması Gerekenler

Coffee Talk Network oluşturma ve ilgili kurumun sunumundan oluşacak bir aşama gerçekleştirilecektir. (Program başvurusu durumuna göre gerçekleştirilecektir.)