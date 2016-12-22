EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

TÜBİTAK Ar-Ge'den Ücretsiz Proje Hazırlama Eğitimi!

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), TÜBİTAK “1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” ile “1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı” için proje yazma eğitimi düzenleyecektir.

TÜBİTAK Ar-Ge'den Ücretsiz Proje Hazırlama Eğitimi!

22 Aralık 2016 Perşembe 11:59

 Eğitimin amacı, işletmelerin Ar-Ge yönetimini kurmaları/geliştirmeleri ve TÜBİTAK Ar-Ge fonlarından yararlanmalarını sağlamaktır. Eğitime katılım ücretsiz olup katılım için aşağıda linki yer alan online başvuru formunun doldurulması gerekmektedir.

TÜBİTAK 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı hakkında: https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1501-tubitak-sanayi-ar-ge-projeleri-destekleme-programi

TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı hakkında: https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1507-tubitak-kobi-ar-ge-baslangic-destek-programi

Kimler başvurabilir?

Her ölçekten Özel Sektör kuruluşlarında çalışan kişiler

Kocaeli’deki eğitim tarihleri ve yeri

İlçe

Yer

Tarihler

Eğitimin başlama saati

İzmit

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

(Ulaşım için: http://www.marka.org.tr/sayfa/23/24/iletisim-bilgileri )

4 – 6 Ocak 2017

09.30


Eğitimin içeriği

Aşama

Yer

Eğitim

2 gün boyunca Erasmus+ KA-1 programı kapsamında proje nasıl yazılır, hazırlanır, önemli noktaları nelerdir sorularına cevap bulacağınız bir eğitim gerçekleştirilecektir.

1. Gün

§  Ar-Ge ve İnovasyon Kavramları

§  Ulusal ve Uluslararası Ar-Ge Destek Programları

§  2009 Yılında Çıkan Ar-Ge Teşvikleri: İndirimler ve İstisnalar

§  Projelerde Ar-Ge Sistematiği: OECD Ar-Ge Frascati Kılavuzu, Oslo İnovasyon Kılavuzu, Canberra Ar-Ge İK Kılavuzu

§  Ar-Ge’nin Aşamaları (Temel Ar-Ge Faaliyetleri)

v  TÜBİTAK Teydeb KOBİ (1507) ve Sanayi (1501) AR-GE Programları

v  Ar-Ge Projelerinde Kapsam ve Desteklenen Giderler

v  Temel 3 Boyut ve Değerlendirme Kriterleri

v  Öncelik Tanınan Sektörler

v  Ar-Ge Teşvikleri İstatistikleri

§  Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

§  TÜBİTAK Teydeb KOBİ (1507) ve Sanayi (1501) AR-GE Programları

v  Örnek Kabul Olmuş 1507 Projesi ÖRNEKOLAY İNCELEMESİ

v  Örnek Kabul Olmuş 1501 Projesi ÖRNEKOLAY İNCELEMESİ

2. ve 3. Gün

§  Uygulamalı Proje Yazımı Atölye Çalışması-1: TÜBİTAK TEYDEB KOBİ (1507) AR-GE Programı Başvuru Formu (Eğitmen ile Birlikte Hayali Bir Ar-Ge Projesi Fikrinin Geliştirilmesi)

§  Uygulamalı Proje Yazımı Atölye Çalışması-2: TÜBİTAK TEYDEB Sanayi (1501) AR-GE Programı Başvuru Formu (Eğitmen ile Birlikte Hayali Bir Ar-Ge Projesi Fikrinin Geliştirilmesi)

§  Genel Öneriler ve Ar-Ge Projelerinin Başarısı için Yapılması Gerekenler

Coffee Talk

Network oluşturma ve ilgili kurumun sunumundan oluşacak bir aşama gerçekleştirilecektir. (Program başvurusu durumuna göre gerçekleştirilecektir.)

Teknik Yardım

Projeler başvuru yapılmadan önce son kez uzmanlar tarafından gözden geçirilir ve başvuruya hazır hale getirilir.


Dikkat edilmesi gereken hususlar

·         Eğitime katılanların açık çağrı kapsamında başvurularını yapmaları beklenmektedir. Eğitime katılanların başvuru yaptıktan sonra ve başvuru sonuçları açıklandıktan sonra Ajansa geri bildirim yapmaları gerekmektedir. Proje başvurusu başarısız olan adayların başvurularındaki eksiklikler tespit edilerek sonuçlar analiz edilecektir.

·         Proje hazırlıklarını halihazırda başlatmış olanlar öncelikli olarak değerlendirilecektir. Somut proje fikri olmayanlar kapsam dışıdır. Bu sebeple proje hazırlığının olgunluk durumu katılımcı olarak çağırılmanızda belirleyici etken olacaktır.


Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Melis Türker

Tel: (262) 332 01 44 – 107

e-posta: markasem@marka.org.tr

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
KUZEY MARMARA OTOYOLU İÇİN KOCAELİ BÖLGESİ KAMULAŞTIRILACAK PARSELLER KUZEY MARMARA OTOYOLU...
GEBZE'NİN SAHİBİ YOK MU? GEBZE'NİN SAHİBİ...
KAZA KAZA
Türkiye - İspanya (EURO 2016) Türkiye - İspanya...
Anahtar Kelimeler
HazırlamaeğitimiTübitakARGE
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Akademi Lise öğrencileri Hacettepe Üniversitesi’ni Tanıdı Akademi Lise öğrencileri Hacettepe Üniversitesi’ni...
Burada Okumak Şans! Burada Okumak Şans!
Okul - Sektör İşbirliği Geliyor! Okul - Sektör İşbirliği Geliyor!
Kocaeli'de Ortaokul Öğrencilerinden Halep'e Yardım Kocaeli'de Ortaokul Öğrencilerinden Halep'e Yardım
KO-MEK ile Hayata Yeniden Başladılar! KO-MEK ile Hayata Yeniden Başladılar!
Büyükşehir, tablet ihalesi yaptı Büyükşehir, tablet ihalesi yaptı
Yukarı Çık

Akademi Lise öğrencileri Hacettepe Üniversitesi’ni...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren...

Haberi Oku