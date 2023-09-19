EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Tüysüzler Çınar Çocuk Evi’nde kayıt başvuruları başladı

Çocukların modern ve donanımlı şekilde geleceğe hazırlandığı İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evlerinden faaliyete başlayacak olan Tüysüzler Çınar Çocuk Evi’nde kayıt başvuruları başladı.

Tüysüzler Çınar Çocuk Evi'nde kayıt başvuruları başladı

19 Eylül 2023 Salı 09:41

İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evleri’nin ikincisi Tüysüzler Çınar Çocuk Evi hizmete başlıyor. 22 Eylül Cuma gününe kadar başvurular İzmit Belediyesi Kadın Aile Müdürlüğünde Belsa Plaza B Blok 7. Katta yüz yüze gerçekleştirilebilecek.




İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gençlik Merkezi öğrencilerine kaynak kitap Gençlik Merkezi öğrencilerine kaynak kitap
Darıca’da yeni eğitim öğretim yılı törenle başladı Darıca’da yeni eğitim öğretim yılı törenle...
Darıca Karslılar Derneği eğitimcileri ağırladı Darıca Karslılar Derneği eğitimcileri ağırladı
Büyükşehir'den 33 milyon 750 bin TL eğitim desteği Büyükşehir'den 33 milyon 750 bin TL eğitim desteği
Öğrencilere kırtasiye desteği Öğrencilere kırtasiye desteği
Başkan Yıldız'dan 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Mesajı Başkan Yıldız'dan 2023-2024 Eğitim Öğretim...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Gençlik Merkezi öğrencilerine kaynak kitap
Çayırova Belediyesi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde bulunan Gençlik Merkezi’nde YKS’ye...

Haberi Oku