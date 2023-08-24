Ücretsiz kurslar ile üniversiteli oldular

Darıca Belediyesi, ücretsiz üniversite hazırlık kurslarıyla gençlerin üniversite yolculuğunda yanında oluyor. Gençlerin üniversite sınav ücretlerini de karşılayan Darıca Belediyesi, yıl boyunca gençlere ücretsiz hazırlık kursu düzenliyor. Yıl içerisinde deneme sınavları yapan ve gençlerin durumlarını görmelerini sağlayan Darıca Belediyesi, tercih döneminde tercih danışmanlık hizmeti sağladı. Kursların yanı sıra bireysel çalışma ofisleri imkanı da sunan Darıca Belediyesi, gençlerin üniversiteye en iyi şekilde hazırlanmaları için her türlü desteği sağladı. YKS tercih sonuçlarının belli olmasının ardından Darıca Belediyesi Lise Akademi grubu büyük başarı yakaladı. Üniversiteye Darıca Belediyesi ile hazırlanan gençlerden 65’i önemli üniversitelere yerleşme başarısı gösterdi. Darıca Belediyesi Lise Akademi YKS hazırlık kurslarında alanında uzman öğretmenler eşliğinde sınavlara hazırlanan öğrencilerde biri tıp fakültesi, 3’ü hukuk fakültesi, 11’i eğitim fakültesi, 6’sı mühendislik fakültesi, 11’i sağlık fakültesi ve 14’ü de çeşitli yüksekokullar olmak üzere toplamda 65 öğrenci Türkiye’nin önemli üniversitelerine yerleşti.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, gençleri elde ettikleri başarıdan ve hayalini kurdukları üniversitelere yerleştiklerinden dolayı tebrik etti. Gençlerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Muzaffer Bıyık, "Eğitim en önemli önceliklerimizin başında geliyor. Gençleri geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için canla başla çalışıyoruz. Darıca Belediyesi Lise Akademi projesiyle gençlerimizin üniversite yolculuğunda yanlarında oluyor ve yol arkadaşlığı yapıyoruz. Ücretsiz hazırlık kurslarımızın yanı sıra lise son sınıf öğrencilerimize sınav ücreti desteği de sağlıyoruz. Darıca Belediyesi ile sınava hazırlanan gençlerin üniversite hayallerine kavuşmaları bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Bundan sonra da onlara yol arkadaşlığı yapmaya ve her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. İstedikleri üniversitelere yerleşen gençlerimizi, ailelerini ve emeği geçen eğitmen kadromuzu tebrik ediyorum” diye konuştu.

İHA