Valilikten YKS açıklaması YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVLARININ (YKS) SAĞLIKLI BİR BİÇİMDE YAPILABİLMESİ İÇİN VALİLİĞİMİZCE ALINAN TEDBİRLERLE İLGİLİ BASIN DUYURUSU

24 Haziran 2020 Çarşamba 18:15

27-28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavlarının (YKS) sağlıklı bir biçimde yapılabilmesi için Valiliğimiz Koordinasyonunda alınan tedbirler aşağıya çıkarılmıştır. SINAVIN ADI SINAV TARİH VE SAATİ SINAV SÜRESİ NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNİN AÇIK OLACAĞI İLÇELER VE SAATLER 2020-Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) 27 Haziran 2020 Cumartesi 10.15 165 dk. Kocaeli İl Nüfus Müdürlüğü-İzmit-Kartepe-Başiskele-Darıca-Derince-Gebze-Karamürsel-Gölcük-Körfez İlçe Müdürlükleri (07.00-17.00) 2020-Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) Alan Yeterlilik Testi (AYT) 28 Haziran 2020 Pazar 10.15 180 dk. Kocaeli İl Nüfus Müdürlüğü- İzmit-Kartepe-Başiskele-Darıca-Derince-Gebze-Karamürsel-Gölcük-Körfez İlçe Müdürlükleri (07.00-15.30) 2020- Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yabancı Dil Testi (YDT) 28 Haziran 2020 Pazar 15.45 120 dk. 1- Sınav merkezlerine ulaşmakta sıkıntı yaşayan öğrencilerin sınav merkezlerine ulaştırılmasında ihtiyaç duyulduğu takdirde güvenlik güçleri araçları ile adayların sınav binalarına ulaşmasında yardımcı olacaktır. 2- Sınav yapılacak okullarda görev alacak güvenlik personellerinin sınav saatinden 2,5 (iki buçuk) saat önce sınav yerlerinde hazır bulunmaları sağlanacaktır. 3- Sınavların güven, huzur içerisinde gerçekleşmesini sağlamak ve dikkatlerinin dağılmasını önlemek amacıyla sınav yapılacak ilçelerin mülki sınırları içerisinde 26 Haziran 2020 Cuma Günü saat 19.00' dan itibaren sınav bitim saatine kadar araçların klakson çalmaları, her türlü resmi, özel törenler vesilesi ile dışarı yayın yapılması, düğün, asker uğurlaması nedeniyle konvoy oluşturulması, inşaat işleri ve hafriyat taşımaları, gürültü meydana getirecek her türlü faaliyetlere izin verilmeyecek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeleri, Kocaeli İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve İl/İlçe Emniyet Müdürlükleri tarafından gerekli tedbirler alınacak, bu tür faaliyetlerde bulunanlar herhangi bir talimat beklenmeksizin engellenecektir. 4- Sınav yapılacak okulların bahçelerine sınav evraklarını taşıyan araçlar dışında hiçbir araç alınmayacaktır. 5- 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 - 15.00, 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 - 18.30 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olup, bununla ilgili alınan tedbirlerin uygulanması yönünde denetimler artırılacaktır. 6- Adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak, okul bahçelerinin önlerinde kümelenmenin önlenmesi, maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması için gerekli tedbirler alınıp, uyarılarda bulunulacaktır. 7- Nüfus cüzdanını kaybeden adaylar, sınava giriş belgesi ve 1 adet biyometrik fotoğraf ile sınavların başlama saatinden önce anne veya babası ile birlikte müracaat etmeleri halinde yukarıdaki tabloda belirtilen gün ve saatlerde açık olacak olan İl ve İlçe Nüfus Müdürlüklerinden Geçici Kimlik Belgesi alabileceklerdir. 8- Sınav yapılacak binalar ile engelli bireylerin sınava gireceği binaların güzergahlarına mutlaka belediyelerce yönlendirme levhaları konulacaktır. 9- Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Umuttepe Kampüs bölgesinde, Yahya Kaptan ve İzmit Merkezde yeterli sayıda çekici hazır bulundurulacak, diğer ilçelerde de aynı tedbirler alınacaktır. 10- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve İzmit, Kartepe, Başiskele, Darıca, Derince, Gebze, Gölcük Karamürsel ve Körfez Zabıta Müdürlüklerince sınav süresince trafik ve emniyet tedbirlerinin uygulanması aşamasında emniyet güçlerine gerekli destek verilecektir. 11-YKS ye girecek öğrencilerin sınav yerlerine rahat erişimini sağlamak için Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sınavın yapılacağı İlçelerin Belediyeleri, İSU Genel Müdürlüğü, İl Telekom Müdürlüğü, SEDAŞ Dağıtım Şirketi ve İZGAZ A.Ş tarafından genel arızalar dışında bakım ve onarım için kazı yapılmasına müsaade edilmeyecektir. 12- İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve belediyelerin zabıta müdürlüklerince trafik akışını kesecek, yavaşlatacak şekilde herhangi bir düzenleme ve çalışma yapılmayacaktır. 13- Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığınca sınava girecek adayların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla sınav yapılacak okul güzergâhlarına ek seferler konulacak, sınava giriş belgesi ile sınav görevli belgesi ibraz edenlerden Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerce herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. 14- Sınav yapılan yerlerin etrafında güvenliği sağlamak üzere İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca yeterli sayıda mobilize ekip görevlendirilecektir. 15- Kocaeli Üniversitesi Anıtpark Yerleşkesi içerisinde oluşturulan sınav sonuçlarına ilişkin evrakın teslim alınacağı merkeze sınav sonuç evraklarını getirecek kişilerin bulunduğu araçların kolaylıkla ulaşımı için trafik ekipleri tarafından gerekli tedbirler alınacaktır. Sınavlara girecek bütün öğrencilere başarılar dileriz.