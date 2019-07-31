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Yaz Okulunda Eğlenceli Drama Eğitimleri

Gebze Belediyesi’nin ücretsiz Yaz Okulu’nda eğlenceli eğitimler hız kesmeden devam ediyor.

Yaz Okulunda Eğlenceli Drama Eğitimleri

31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:19

Yaz okulu bünyesinde açılan ve çocukların hayal gücünü geliştiren eğitimlerin verildiği Drama kursunda öğrenciler hem eğleniyor hem de kendilerini ifade etme, toplum önünde konuşma becerilerini geliştiriyor. İçlerindeki sanat yeteneklerini keşfetme imkânı bulan drama kursu öğrencileri, daha kolay iletişim kurabilen ve daha rahat sorun çözebilen birer birey olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Doğaçlama yeteneğini geliştiren drama kursu öğrencileri, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e kendilerine bu imkanı tanıdığı için teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler
EğlenceDramaücretsizYaz OkuluGebze
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