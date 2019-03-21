banner366
EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yeni Atlas Okulu Çanakkale'yi andı

Çanakkale Destanının 104. yılında Özel Yeni Atlas Okulu öğrencileri, büyük zaferi gurur ve minnetle andı

Yeni Atlas Okulu Çanakkale'yi andı

21 Mart 2019 Perşembe 11:07

      Özel Yeni Atlas Ortaokul öğrencileri, Çanakkale Zaferi’nin 104.yılında Gebze Ticaret Odasında büyük bir özveri ile 70’e yakın ülke gezerek kültürümüzü belgeselleştiren Çanakkale -Gelibolu savaşlarıyla ilgili engin bilgiye sahip Araştırmacı Gazeteci İsmail KAHRAMAN ile keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Çanakkale Şehitlerini Anma gününde  öğrenciler ve veliler Çanakkale Destan’nını bu konuda üstadlaşmış bir ağızdan dinleme şansı yakaladılar. Sonsuz bilgi denizinde yapılan yolculuk öğrencileri bilgiyle donatırken anlatılanlar dinleyenlere duygusal anlar yaşattı. 



Hüznün ve coşkunun yoğun olduğu program Kurtuluş Savaşı kumandanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere, millî şairimiz Mehmet Akif ERSOY, değerli Türk büyüklerimiz ve vatanımızın her karış toprağını kanlarıyla sulayan tüm ŞEHİTLERİ'miz adına bir dakikalık saygı duruşunun; arkasından İSTİKLAL MARŞI' mızın gür sesle okunması ile başladı.

             

Program İstiklal Marşı’nın ehemmiyetinin daha iyi kavranması adına gerçekleştirilen İstiklal MARŞI’’nın en güzel okuyanın belirlediği yarışmanın birincilerine Gebze Ticaret Odası Başkan’ı Nail ÇİLER’in plaketlerini takdim etmesiyle devam etti. Sayın ÇİLER konuşmasında değerli bilgiler paylaştı. Eğitime ne kadar çok önem verilmesi gerektiğini önemle vurgulayan Başkan ÇİLER öğrencilerden çok  çalışmaları konusunda söz aldı ve öğrencilerin her birine Türk ve dünya klasiklerinden seçme eserler hediye etti. Programımıza katılımdan dolayı onur duyduğumuz Nail ÇİLER’e misafir perverliğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz.

         Programın sonunda Araştırmacı Gazeteci İsmail KAHRAMAN’a ve Nail ÇİLER’e bir demet çiçek takdimi ve Okul Müdürü Yeliz ALTUNBAŞ geniş tarih bilgisiyle öğrencilere seslenerek  ‘’Çanakkale Zaferi öyle büyük bir öneme sahiptir ki Çanakkale geçilseydi Kurtuluş Zaferimiz olmayacaktı Çanakkale gibi büyük bir  mirasa sahip olan bir millet, onunla ne kadar iftihar etse azdır. Böyle bir iman ve ahlak destanı çıkarabilen bir toplum, en zor şartlarda bile daima toparlanıp dirilme kabiliyetine sahip demektir.” sözleriyle program sona erdi.

 

 

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çözüm Koleji Kültür Sanat'ta Öncü Çözüm Koleji Kültür Sanat'ta Öncü
İZAYDAŞ 46.Dönem Mezunlarını Verdi İZAYDAŞ 46.Dönem Mezunlarını Verdi
GTÜ Öğrencileri Ülkemizi Temsil Edecek GTÜ Öğrencileri Ülkemizi Temsil Edecek
Misafirlere TRT World Ziyareti Misafirlere TRT World Ziyareti
Gebze Anadolu İHL'den anlamlı program Gebze Anadolu İHL'den anlamlı program
GTÜ'ye Yeni Laboratuvar GTÜ'ye Yeni Laboratuvar
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Çözüm Koleji Kültür Sanat'ta Öncü
Gebze Çözüm Koleji kültür-sanat alanındaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kültür ve Edebiyat...

Haberi Oku