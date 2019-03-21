Yeni Atlas Okulu Çanakkale'yi andı

Özel Yeni Atlas Ortaokul öğrencileri, Çanakkale Zaferi’nin 104.yılında Gebze Ticaret Odasında büyük bir özveri ile 70’e yakın ülke gezerek kültürümüzü belgeselleştiren Çanakkale -Gelibolu savaşlarıyla ilgili engin bilgiye sahip Araştırmacı Gazeteci İsmail KAHRAMAN ile keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Çanakkale Şehitlerini Anma gününde öğrenciler ve veliler Çanakkale Destan’nını bu konuda üstadlaşmış bir ağızdan dinleme şansı yakaladılar. Sonsuz bilgi denizinde yapılan yolculuk öğrencileri bilgiyle donatırken anlatılanlar dinleyenlere duygusal anlar yaşattı.







Hüznün ve coşkunun yoğun olduğu program Kurtuluş Savaşı kumandanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere, millî şairimiz Mehmet Akif ERSOY, değerli Türk büyüklerimiz ve vatanımızın her karış toprağını kanlarıyla sulayan tüm ŞEHİTLERİ'miz adına bir dakikalık saygı duruşunun; arkasından İSTİKLAL MARŞI' mızın gür sesle okunması ile başladı.





Program İstiklal Marşı’nın ehemmiyetinin daha iyi kavranması adına gerçekleştirilen İstiklal MARŞI’’nın en güzel okuyanın belirlediği yarışmanın birincilerine Gebze Ticaret Odası Başkan’ı Nail ÇİLER’in plaketlerini takdim etmesiyle devam etti. Sayın ÇİLER konuşmasında değerli bilgiler paylaştı. Eğitime ne kadar çok önem verilmesi gerektiğini önemle vurgulayan Başkan ÇİLER öğrencilerden çok çalışmaları konusunda söz aldı ve öğrencilerin her birine Türk ve dünya klasiklerinden seçme eserler hediye etti. Programımıza katılımdan dolayı onur duyduğumuz Nail ÇİLER’e misafir perverliğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz.





Programın sonunda Araştırmacı Gazeteci İsmail KAHRAMAN’a ve Nail ÇİLER’e bir demet çiçek takdimi ve Okul Müdürü Yeliz ALTUNBAŞ geniş tarih bilgisiyle öğrencilere seslenerek ‘’Çanakkale Zaferi öyle büyük bir öneme sahiptir ki Çanakkale geçilseydi Kurtuluş Zaferimiz olmayacaktı Çanakkale gibi büyük bir mirasa sahip olan bir millet, onunla ne kadar iftihar etse azdır. Böyle bir iman ve ahlak destanı çıkarabilen bir toplum, en zor şartlarda bile daima toparlanıp dirilme kabiliyetine sahip demektir.” sözleriyle program sona erdi.