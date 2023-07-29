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16. ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ FUARI’NDAYIZ

İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF'23) savunma, güvenlik, denizcilik, havacılık ve uzay sanayisi alanlarında doğrudan ya da dolaylı olarak faaliyet gösteren yerli ve yabancı yaklaşık 1000 firmanın katıldığı organizasyonda Gebze Ticaret Odası Üyelerimiz de yerini aldı.

16. ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ FUARI'NDAYIZ

29 Temmuz 2023 Cumartesi 16:16

           Yönetim Kurulu Başkanımız Abdurrahman Aslantaş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Mikdat Aydın’la birlikte katılım sağladığı fuarda, Savunma Sanayi Başkanı Sn. Prof. Dr. Haluk Görgün’ ü ziyaret ederek ve Gebze Ticaret Odası Üyelerimizin bulunduğu stantları inceleyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

 

Savunma sanayii alanında teknolojilerimizi IDEF Fuarı ile dost ve müttefik ülkelere ulaştırmanın gururunu yaşıyoruz. Odamız Üyelerinin savunma sanayii’ne katkılarını görmekten onur duyduğumuz Fuarın Ülkemize, bölgemize ve Oda üyelerimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

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