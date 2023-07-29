16. ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ FUARI’NDAYIZ

İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF'23) savunma, güvenlik, denizcilik, havacılık ve uzay sanayisi alanlarında doğrudan ya da dolaylı olarak faaliyet gösteren yerli ve yabancı yaklaşık 1000 firmanın katıldığı organizasyonda Gebze Ticaret Odası Üyelerimiz de yerini aldı.