Savunma sanayii alanında teknolojilerimizi IDEF Fuarı ile dost ve müttefik ülkelere ulaştırmanın gururunu yaşıyoruz. Odamız Üyelerinin savunma sanayii’ne katkılarını görmekten onur duyduğumuz Fuarın Ülkemize, bölgemize ve Oda üyelerimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz.
16. ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ FUARI’NDAYIZ
İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF'23) savunma, güvenlik, denizcilik, havacılık ve uzay sanayisi alanlarında doğrudan ya da dolaylı olarak faaliyet gösteren yerli ve yabancı yaklaşık 1000 firmanın katıldığı organizasyonda Gebze Ticaret Odası Üyelerimiz de yerini aldı.
Savunma sanayii alanında teknolojilerimizi IDEF Fuarı ile dost ve müttefik ülkelere ulaştırmanın gururunu yaşıyoruz. Odamız Üyelerinin savunma sanayii’ne katkılarını görmekten onur duyduğumuz Fuarın Ülkemize, bölgemize ve Oda üyelerimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz.