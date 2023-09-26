500 Büyük’te 83 Kocaeli Firması Yer Aldı

İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Raporu 2022’de Kocaeli’den 83 firma yer aldı. Açıklanan sonuçları değerlendiren Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Kocaeli bu yıl 83 firma ile Türkiye’nin en büyük 500 firması içerisinde yer aldı. Her yıl olduğu gibi listenin en başında TÜPRAŞ yer alırken, geçen yıl ikinci sırada bulunan Ford Otomotiv Sanayi bu yıl üçüncü sırada yer aldı.





FİRMALARI TEBRİK ETTİ

Türkiye’nin gurur tablosu içinde yer alan en büyük 500 sanayi kuruluşu içerisinde yer alan 83 Kocaeli firmasını kutlayan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu “İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı listede, firma merkezlerinin başka illerde olmasından dolayı Kocaelili firma sayısı 40 olarak görünüyor. Merkezleri başka illerde olup, üretimleri ilimizde olan firmaları dikkate aldığımızda 2022 yılında 83 işletmemizin Türkiye’nin en büyük 500 firması içerisinde yer aldığını memnuniyetle görüyoruz. 83 firmamızın 32’si yabancı sermayeli firmalardan oluşuyor. Listeye girme başarısını gösteren tüm firmalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.













500 BÜYÜK’TE YER ALAN SANAYİ KURULUŞLARIMIZ





1 TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. 3 Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 13 Çolakoğlu Metalurji A.Ş. 14 Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 16 Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 24 Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. 27 Aygaz A.Ş. 29 Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş. 32 Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. 37 Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş. 39 Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. 48 Kroman Çelik Sanayii A.Ş. 51 Hayat Kimya Sanayi A.Ş. 52 Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. 56 Diler Demir Çelik Endüstri ve Ticaret A.Ş. 59 Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş. 62 BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş. 73 OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. 75 Yazıcı Demir Çelik Sanayi ve Turizm Ticaret A.Ş. 76 İpragaz A.Ş. 77 Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 79 Posco Assan TST Çelik Sanayi A.Ş. 81 Bunge Gıda San. ve Tic. A.Ş. 84 Ravago Petrokimya Üretim A.Ş. 87 İGSAŞ-İstanbul Gübre Sanayii A.Ş. 101 Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. 121 Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş. 123 Gübre Fabrikaları T.A.Ş. 127 Prometeon Turkey Endüstriyel ve Ticari Lastikler A.Ş. 130 Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. 135 Cargill Tarım ve Gıda San. Tic. A.Ş. 145 Goodyear Lastikleri T.A.Ş. 148 Autoliv Cankor Otomotiv Emniyet Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. 149 Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. 151 Namet Gıda San. ve Tic. A.Ş. 157 Beyçelik Gestamp Otomotiv Sanayi A.Ş. 162 Yeni Elektrik Üretim A.Ş. 181 Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş. 183 Nuh Çimento Sanayi A.Ş. 198 Has Çelik San. ve Tic. A.Ş. 199 Bosch Rexroth Otomasyon San. ve Tic. A.Ş. 204 Kimteks Poliüretan San. ve Tic. A.Ş. 205 Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 210 Sıddık Kardeşler Haddecilik San. Tic. Ltd. Şti. 213 Çayırova Boru San. ve Tic. A.Ş. 223 Koruma Klor Alkali San. ve Tic. A.Ş. 231 Deva Holding A.Ş. 240 Gazi Metal Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. 245 DYO Boya Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. 253 Ege Profil Tic. ve San. A.Ş. 259 Assan Hanil Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 260 Kent Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. 266 Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş. 270 Hektaş Ticaret T.A.Ş. 272 BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. 298 Turkuaz Polyester Reçine Kimya San. Tic. A.Ş. 302 CFN Kimya San. ve Dış Tic. A.Ş. 314 Güney Çelik Hasır ve Demir Mamülleri San. Tic. A.Ş. 316 ENPAY Endüstriyel Pazarlama ve Yatırım A.Ş. 317 - 331 Kartonsan Karton San. ve Tic. A.Ş. 346 Ağır Haddecilik A.Ş. 355 Bayer Türk Kimya Sanayii Ltd. Şti. 362 Öz-Ka Lastik ve Kauçuk San. Tic. A.Ş. 371 Bekaert İzmit Çelik Kord San. ve Tic. A.Ş. 372 Sun Chemical Matbaa Mürekkepleri ve Gereçleri San. ve Tic. A.Ş. 389 Kalibre Boru San. ve Tic. A.Ş. 390 Murat Ticaret Kablo Sanayi A.Ş. 398 Beyçelik Gestamp Şasi Otomotiv Sanayi A.Ş. 412 Essel Selüloz ve Kağıt San. Tic. A.Ş. 414 Atabay Kimya San. ve Tic. A.Ş. 421 Üntel Kabloları San. ve Tic. A.Ş. 423 Tadım Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. 436 Legrand Elektrik Sanayi A.Ş. 441 Teksan Jeneratör Elektrik San. ve Tic. A.Ş. 444 Ferro Döküm San. ve Dış Tic. A.Ş. 451 Teklas Kauçuk San. ve Tic. A.Ş. 466 İzocam Tic. ve San. A.Ş. 482 Torun Bakır Alaşımları Metal San. ve Tic. A.Ş. 486 Polisan Kansai Boya San. ve Tic. A.Ş. 487 Bekaert Kartepe Çelik Kord San. ve Tic. A.Ş. 488 Çekok Gıda San. ve Tic. A.Ş. 497 Plastay Kimya San. ve Tic. A.Ş.







