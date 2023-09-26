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500 Büyük’te 83 Kocaeli Firması Yer Aldı

Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu açıklandı. Listede Kocaeli’de üretim yapan 83 firma yer aldı

500 Büyük'te 83 Kocaeli Firması Yer Aldı

26 Eylül 2023 Salı 17:44

 

İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Raporu 2022’de Kocaeli’den 83 firma yer aldı. Açıklanan sonuçları değerlendiren Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Kocaeli bu yıl 83 firma ile Türkiye’nin en büyük 500 firması içerisinde yer aldı. Her yıl olduğu gibi listenin en başında TÜPRAŞ yer alırken, geçen yıl ikinci sırada bulunan Ford Otomotiv Sanayi bu yıl üçüncü sırada yer aldı.


FİRMALARI TEBRİK ETTİ

Türkiye’nin gurur tablosu içinde yer alan en büyük 500 sanayi kuruluşu içerisinde yer alan 83 Kocaeli firmasını kutlayan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu “İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı listede, firma merkezlerinin başka illerde olmasından dolayı Kocaelili firma sayısı 40 olarak görünüyor. Merkezleri başka illerde olup, üretimleri ilimizde olan firmaları dikkate aldığımızda 2022 yılında 83 işletmemizin Türkiye’nin en büyük 500 firması içerisinde yer aldığını memnuniyetle görüyoruz. 83 firmamızın 32’si yabancı sermayeli firmalardan oluşuyor. Listeye girme başarısını gösteren tüm firmalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.




500 BÜYÜK’TE YER ALAN SANAYİ KURULUŞLARIMIZ


1

TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

3

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.

13

Çolakoğlu Metalurji A.Ş.

14

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

16

Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

24

Enerjisa Enerji Üretim A.Ş.

27

Aygaz A.Ş.

29

Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş.

32

Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.

37

Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş.

39

Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.

48

Kroman Çelik Sanayii A.Ş.

51

Hayat Kimya Sanayi A.Ş.

52

Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.

56

Diler Demir Çelik Endüstri ve Ticaret A.Ş.

59

Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş.

62

BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş.

73

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.

75

Yazıcı Demir Çelik Sanayi ve Turizm Ticaret A.Ş.

76

İpragaz A.Ş.

77

Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

79

Posco Assan TST Çelik Sanayi A.Ş.

81

Bunge Gıda San. ve Tic. A.Ş.

84

Ravago Petrokimya Üretim A.Ş.

87

İGSAŞ-İstanbul Gübre Sanayii A.Ş.

101

Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.

121

Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş.

123

Gübre Fabrikaları T.A.Ş.

127

Prometeon Turkey Endüstriyel ve Ticari Lastikler A.Ş.

130

Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.

135

Cargill Tarım ve Gıda San. Tic. A.Ş.

145

Goodyear Lastikleri T.A.Ş.

148

Autoliv Cankor Otomotiv Emniyet Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.

149

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

151

Namet Gıda San. ve Tic. A.Ş.

157

Beyçelik Gestamp Otomotiv Sanayi A.Ş.

162

Yeni Elektrik Üretim A.Ş.

181

Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş.

183

Nuh Çimento Sanayi A.Ş.

198

Has Çelik San. ve Tic. A.Ş.

199

Bosch Rexroth Otomasyon San. ve Tic. A.Ş.

204

Kimteks Poliüretan San. ve Tic. A.Ş.

205

Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

210

Sıddık Kardeşler Haddecilik San. Tic. Ltd. Şti.

213

Çayırova Boru San. ve Tic. A.Ş.

223

Koruma Klor Alkali San. ve Tic. A.Ş.

231

Deva Holding A.Ş.

240

Gazi Metal Mamülleri San. ve Tic. A.Ş.

245

DYO Boya Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş.

253

Ege Profil Tic. ve San. A.Ş.

259

Assan Hanil Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

260

Kent Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.

266

Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş.

270

Hektaş Ticaret T.A.Ş.

272

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.

298

Turkuaz Polyester Reçine Kimya San. Tic. A.Ş.

302

CFN Kimya San. ve Dış Tic. A.Ş.

314

Güney Çelik Hasır ve Demir Mamülleri San. Tic. A.Ş.

316

ENPAY Endüstriyel Pazarlama ve Yatırım A.Ş.

317

-

331

Kartonsan Karton San. ve Tic. A.Ş.

346

Ağır Haddecilik A.Ş.

355

Bayer Türk Kimya Sanayii Ltd. Şti.

362

Öz-Ka Lastik ve Kauçuk San. Tic. A.Ş.

371

Bekaert İzmit Çelik Kord San. ve Tic. A.Ş.

372

Sun Chemical Matbaa Mürekkepleri ve Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.

389

Kalibre Boru San. ve Tic. A.Ş.

390

Murat Ticaret Kablo Sanayi A.Ş.

398

Beyçelik Gestamp Şasi Otomotiv Sanayi A.Ş.

412

Essel Selüloz ve Kağıt San. Tic. A.Ş.

414

Atabay Kimya San. ve Tic. A.Ş.

421

Üntel Kabloları San. ve Tic. A.Ş.

423

Tadım Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.

436

Legrand Elektrik Sanayi A.Ş.

441

Teksan Jeneratör Elektrik San. ve Tic. A.Ş.

444

Ferro Döküm San. ve Dış Tic. A.Ş.

451

Teklas Kauçuk San. ve Tic. A.Ş.

466

İzocam Tic. ve San. A.Ş.

482

Torun Bakır Alaşımları Metal San. ve Tic. A.Ş.

486

Polisan Kansai Boya San. ve Tic. A.Ş.

487

Bekaert Kartepe Çelik Kord San. ve Tic. A.Ş.

488

Çekok Gıda San. ve Tic. A.Ş.

497

Plastay Kimya San. ve Tic. A.Ş.



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