Adel Kalemcilik’den ‘Anadolu Mirası’ Duyarlılığı

Çayırova-Şekerpınar TOSB’da 36 bin metrekare üzerine kurulu Avrupa’nın en yeni kırtasiye fabrikasına sahip kâğıt ürünleri haricinde gerek üretim miktarları gerekse ürün çeşitliliği açısından Türkiye’nin ve yakın coğrafyanın en büyük kırtasiye ürünleri üreticisi konumunda olan ve 40’ın üzerinde ülkeye ihracat yapan Anadolu Grubu bünyesinde, Faber-Castell markasıyla üretim yapan Adel Kalemcilik, okul çağındaki çocuklarda biyoçeşitlilik farkındalığını artırmak için ‘Anadolu Mirası’ kurşun kalem serisini tüketiciyle buluşturdu.

SERİDE 4 TÜR KURŞUN KALEM VAR

Adel Kalemcilik’in de çatısı altında yer aldığı Anadolu Grubu’nun ‘Anadolu’dan Yarınlara’ sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda geliştirilen Anadolu Mirası kurşun kalem serisi, okul çağındaki çocuklarda biyoçeşitlilik farkındalığını artırmayı hedefliyor. Türkiye’de soyu tükenmek üzere olan ve Doğal Hayatı Koruma Vakıf’ı tarafından koruma programı altında yer alan birçok tür bulunuyor. Faber-Castell markasıyla tüketici ile buluşturulan Anadolu Mirası kurşun kalem serisinde bu türlerden Saz Kedisi, Turna, Deniz Kaplumbağası ve Anadolu Yersincabı yer alıyor.

ANADOLU YERSİNCABI, TOPRAĞIN KALİTESİNİ ARTIRIYOR

Anadolu yersincabı türünün neslinin devamı için yürütülen projede, Anadolu yersincabının ağırlıklı olarak Türkiye’de özellikle İç Anadolu bozkırlarında yaşadığı, bulundukları alandaki ekosistemin doğallığının, olgunluğunun, zenginliğinin ve sağlıklı işleyişinin göstergesi olan bayrak türlerden biri durumunda. Bitki popülasyonunu dengede tutuyor ve toprağın havalanmasını sağlıyorlar. Gömdükleri kabuklu yiyeceklerle yörenin bitki çeşitliliğini zenginleştiriyor ve bu sayede daha iyi bir toprak yapısının oluşmasını sağlıyorlar. Yaşam süresi 5 ile 10 yıl arasında olan tür, Uluslararası Doğa Koruma Birliği’nin (IUCN) kırmızı listesinde tehlikeye yakın kategoride sınıflandırılıyor. Anadolu Grubu’nun Anadolu yersincabı türünün devamlılığı için Hatay Tabiatı Koruma Derneği iş birliği ile yürüttüğü proje kapsamında, Konya ili Karapınar ilçesindeki arazi çalışmaları sonucunda, 15 farklı alanda yaklaşık 350 Anadolu yersincabı tespit edildi. Bölgede, Anadolu yersincaplarını tehdit eden dış etmenlerin başında habitat kaybının geldiği belirlendi.

ANADOLU MİRASI KURŞUN KALEM SERİSİNDE YAŞIYORLAR

Seride yer alan diğer türlerden, suyu seven ve suda avlanan tek yabani kedi türü olan Saz Kedisi, göl ve nehir sistemlerindeki sazlıklarda, çalılık ve ormanlık alanlarda yaşıyor. Yaşama alanlarına müdahale ve yasa gereği koruma altında olan Saz Kedilerinin ortalama ömrü 14 yıl. Bu tür ülkemizde Isparta Eğirdir Gölü, Manavgat Çayı, Porsuk Çayı, Adana Akyatan Gölü ve Ankara Nallıhan’da görülüyor. Suda yaşayan bir diğer tür olan Deniz Kaplumbağası’na ise Akdeniz sahillerinde rastlanıyor ve 25 ile 50 yıl arasında bir yaşam süresi olduğu biliniyor. Deniz Kaplumbağalarından çıkan her bin yumurtadan sadece bir tanesi yetişkinliğe ulaşıyor. Anadolu Mirası kurşun kalem serisinde yer alan bir diğer tür ise Turna kuşu. Adana ilinde Çukurova’da görülen Turna, ortalama 16 yıllık ömre sahip. Uzun bacakları ile dikkat çeken Turna kuşu, yaşam alanlarına müdahale ve yasa dışı avcılık nedeniyle koruma altında.

Doğa dostu üretim

Anadolu Mirası kurşun kalem serisi, Adel Kalemcilik’in Çayırova’da yer alan, 36 bin metrekare alan üzerine kurulu modern üretim tesisinde, sürdürülebilir ve çevre dostu üretim prensibiyle, sadece endüstriyel kullanım amaçlı olarak yetiştirilen FSC® Sertifikalı ağaçlardan üretiliyor. Bu sertifikaya sahip olan ürünler ile geleceğe ve doğaya yatırım yaparak ormanların gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlanıyor.

NESLİ TÜKENMEKTE OLAN 4 CANLI TÜRÜNE DİKKAT ÇEKİYORUZ

Adel Kalemcilik Genel Müdürü Evrim Hizaler, Birleşmiş Milletler’in 2030 yılına kadar ulaşmayı hedeflediği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları içinde yer alan İklim Eylemi ve Nitelikli Eğitim alanlarında çalışmalar yaptıklarını belirtti. Hizaler: “Adel Kalemcilik olarak, 50 yılı aşan tecrübemizle, çocuklarımıza daha iyi bir gelecek bırakmak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda çevresel sürdürülebilirliğe yönelik projeler geliştiriyor ve tüketicilere sunduğumuz ürünlerimizde de bu kriterimizi göz önünde bulunduruyoruz. Faber-Castell markamızla satışa sunduğumuz Anadolu Mirası kurşun kalem serisiyle okul çağındaki çocukların biyoçeşitliliğe olan farkındalıklarını artırmayı amaçlayarak, nesli tükenmekte olan dört canlı türüne dikkat çekiyoruz. Anadolu yersincabı bu dört tür arasında tehlikeye en yakın olan canlı ve aynı zamanda Anadolu Grubu’nun Anadolu’dan Yarınlara sürdürülebilirlik stratejisi kapsamındaki “Yarın için Biyoçeşitlilik” odak alanında değerlendiriliyor. Çocuklar, hayallerini şekillendirirken, Anadolu Mirası kurşun kalem serimizin onlara ilham vereceğini ve ülkemizin eşsiz biyoçeşitliliği konusundaki farkındalıklarını artıracağını düşünüyoruz” dedi.